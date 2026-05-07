Nadja Natalie Isaksen forlader Borgernes Parti og bliver løsgænger

Efter en turbulent tid i Borgernes Parti forlader Nadja Natalie Isaksen partiet og beskriver projektet som imploderet, mens hun fastholder sit mandat i Folketinget.

Nadja Natalie Isaksen har efter 40 dage som folketingsmedlem valgt at sætte et definitivt punktum for sin tid i Borgernes Parti . Hun står nu som den sidste af de nyvalgte politikere, der forlader partiet, hvilket efterlader stifteren og formanden, Lars Boje Mathiesen, som den eneste tilbageværende repræsentant.

I en åbenhjertig udmelding beskriver hun projektet som værende imploderet, og hun konstaterer tørt, at de nødvendige forudsætninger for overhovedet at kunne udføre politisk arbejde ikke længere er til stede i organisationen. Isaksen udtrykker en dyb ærgrelse over, at partiet ikke blev det, som hun og mange andre havde håbet og kæmpet for, og hun føler, at de høje forventninger til den politiske dagsorden, som dannede grundlaget for hendes deltagelse, aldrig blev indfriet.

Isaksens politiske debut har været alt andet end rolig. Hun blev hurtigt centrum for en stormfuld debat i dansk politik, særligt efter hendes nu berømte udtalelse om, at en kat ikke bliver til en hest, blot fordi den er født i en hestestald, hvilket var rettet mod det radikale medlem Samira Nawa. Denne udtalelse udløste en omfattende diskussion om dansk identitet og nationalt tilhørsforhold, hvilket har gjort hende til en politisk varm kartoffel.

Isaksen erkender selv, at denne støj og det kaos, der har præget Borgernes Parti, har betydet, at hun ikke har fået mulighed for at vise sine egentlige kompetencer eller stå fast på sine mærkesager. Hun har en forståelse for, at andre borgerlige partier i øjeblikket holder afstand, da uroen omkring partiet har været altomsluttende. På trods af den massive kritik og den interne opløsning af partiet, har Nadja Natalie Isaksen ingen intentioner om at aflevere sit mandat.

Selvom hun kun modtog 1.301 personlige stemmer, hvilket er langt under grænsen for et selvstændigt mandat, betragter hun pladsen i Folketinget som sin egen ret. Hun er bevidst om, at hendes beslutning om at fortsætte som løsgænger kan puste til den generelle politikerlede og skuffe de vælgere, der satte deres kryds, men hun fastholder, at hun har vigtige sager, hun ønsker at kæmpe for.

Hun nævner i den forbindelse Theresa Scavenius som et forbillede, da hun har vist, at det er muligt at sætte en politisk dagsorden, selv når man står alene i de bageste rækker af salen. Med hensyn til fremtiden er Isaksen åben over for mange muligheder til højre for midten. Hun udelukker ikke et samarbejde eller et medlemskab af partier som Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Venstre eller Liberal Alliance.

Hendes primære mål er at sikre en blå regering, og hun støtter gerne kandidater som Troels Lund Poulsen, Alex Vanopslagh eller Morten Messerschmidt som statsminister. Hun understreger, at det vigtigste er den politiske retning snarere end den specifikke person i spidsen. Isaksen nægter desuden at udelukke, at hun vil stille op til valg igen i fremtiden, da hun er drevet af en frustration over den nuværende udvikling i Danmark og ikke længere vil nøjes med at råbe ad fjernsynet hjemmefra.

Nedsmeltningen af Borgernes Parti markerer en dramatisk vending fra valgnattens jubel, hvor Lars Boje Mathiesen fejrede partiet indtog i Folketinget. Siden da har vejen været brolagt med tårer og interne konflikter, mens medlemmer som Jacob Harris og Emilie Schytte ligeledes er blevet løsgængere. Isaksen mener, at det nu er op til Lars Boje Mathiesen at forklare offentligheden, hvorfor partiet er mislykkedes så fundamentalt, da det i sidste ende var hans vision og hans parti, der blev ført ud i livet.

Hun efterlader således et vakuum af ubesvarede spørgsmål, mens hun selv forsøger at navigere i sin nye rolle som uafhængig politiker på Christiansborg





