Naboen til udrejsecenteret Kærshovedgård lever i konstant frygt efter flere indtrængninger

Chelsea Jensen beskriver, hvordan livet for hende og hendes børn er præget af usikkerhed efter gentagne hændelser med beboere fra udrejsecenteret. Minister Morten Bødskov lover handling, men naboerne venter på konkrete tiltag.

Chelsea Jensen og hendes tre børn har siden kort tid har boet i et hus kun et stykke fra udrejsecenteret Kærshovedgård, kun omkring et hundredeogtyve meter fra den anlagte indhegning.

Afstanden har gjort deres hverdag præget af en konstant følelse af usikkerhed og frygt, fordi centrum har fået ry for at være et problemområde med mange uventede hændelser. I løbet af de to år, hun har boet i huset, har hun oplevet flere hændelser, der har givet hende og hendes familie natlige søvnløse timer.

Hun har set beboere fra Kærshovedgård træde op til hendes dørhåndtag og har endda været nødt til at installere videokameraer for at kunne dokumentere, hvad der foregik. En af de mest dramatiske episoder indtraf, da en bil stoppede i indkørslen til hendes hus, mens hun netop var ankommet med sit lille barn i barnestolen på bagsædet.

"Jeg gik hen til manden i bilen for at høre, hvad han ville, men han svarede ikke," fortæller hun. Kort tid efter så hun to personer fra Kærshovedgård springe gennem hegnet, løbe over marken og nå manden i bilen. I eftertidens tanker har hun valgt at undgå at gå ud med skrald om aftenen, fordi hun frygter, at hun på den måde kan blive udsat for flere ubehagelige møder.

Hun beskriver, at hun om natten ligger i sengen og spekulerer på, om de kunne komme tilbage til hendes hus. Den uroselige følelse af at være udsat for en trussel udefra har gjort hendes liv meget belastende, og hun udtrykker en dyb bekymring for, hvordan fremtiden vil udvikle sig for hendes familie. Den politiske kontekst har på nuværende tidspunkt kun spillet en begrænset rolle i den lokale debat.

Selvom udrejsecenteret Kærshovedgård slet ikke bliver nævnt i det nyligt vedtagne regeringsgrundlag på syvtoghalvfems sider, udtaler Danmarks udlændinge- og integrationsminister, Morten Bødskov, fra Socialdemokratiet, at han har forståelse for naboernes bekymringer. I et interview med TV 2 udtaler han; jeg forstår fuldstændig de bekymringer, som naboerne til Kærshovedgård har.

Dem, der sidder på Kærshovedgård, hører ikke til i Danmark, og derfor har jeg i sinde at gøre livet for dem så surt som muligt for at få dem ud af Danmark. Min besked til naboerne til Kærshovedgård er, at de kan stole på, vi gør alt, hvad vi kan. Bødskov understreger, at regeringen har haft en langvarig intention om at løse problemstillingen, men han indrømmer også, at han ikke kan love hurtige resultater.

Denne udmelding har skabt blandede reaktioner i lokalbefolkningen, hvor nogle ser den som et løfte om handling, mens andre betvivler, hvor effektivt politikerne kan håndtere de komplekse udfordringer, der knytter sig til udrejsecentret. For Chelsea Jensen og mange andre naboer er spørgsmålet nu, hvordan de skal forholde sig til den fortsatte usikkerhed og de politiske løfter, der forekommer uden konkrete tiltag.

Hun har udtalt, at hun har ventet længe på, at myndighederne skal handle, og at hun i mellem har fundet sig i at træffe egne sikkerhedsforanstaltninger, som at holde sig indendørs om aftenen og overvåge området med kameraer. Samtidig fortsætter debatten om, hvordan udlændinge- og integrationsministeriet skal balancere mellem nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og respekt for menneskerettigheder, når man taler om udrejsecentre.

Lokale beboere i området har organiseret møder for at dele deres erfaringer og overveje, om der skal anmodes om yderligere politiindsats eller andre sikkerhedsforanstaltninger. Selvom der endnu ikke er fremkommet konkrete lovforslag eller beslutninger, er der en stigende forventning om, at pressen og politikerne i højere grad vil blive involveret i at sikre, at de berørte familier kan leve uden konstant frygt for uvelkomne indtrængninger





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