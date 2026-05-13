It-chefen i Næstved Kommune, Lars Borg, argumenterer for, at fokus i kampen for digital suverænitet bør ligge på infrastrukturen frem for at udskifte brugernes kontorprogrammer.

I Næstved Kommune tager it-chefen Lars Borg en mærkelig fart i en ellers velkendt debat. Mens andre kommuner og staten søger at fremme digital suverænitet ved at skifte til open source -løsninger og frigøre sig fra Microsoft-licenser, valg Lynn Borg en anden vej.

Han argumenterer for, at fokus ikke bør ligge på udskiftning af brugerprogrammer, men i stedet på'infrastrukturen og sikkerheden i systemerne. Selvom medarbejderne i Næstved Kommune har fulde Microsoft-licenser, mener Borg, at den aktuelle diskussion om digital suverænitet ikke nærmer sig problemet på den rigtige måde. Debatten om digital suverænitet har brændt varmt både i kommuner og på statlig niveau. Offensive indsatser for open source-løsninger søger at reducere afhængigheden af store amerikanske it-giganter ved at udvikle lokale eller åbne systemer.

Borg udfordrer denne tankegang ved at påpege, at udskiftningen oftest resulterer i en belastning for medarbejderne, som må omstille sig til nye systemer og programrammer. I stedet ser han infrastrukturelle forbedringer som den mest effektive løsning for at sikre den ønskede digital suverænitet og samtidig opretholde høj produktivitet. Mens andre offentlige institutioner sætter deres forhåbninger på open source, insisterer Lars Borg på, at der er behov for måder at udforske nye teknologiske muligheder.

Han har en vision om, at ved at sikre robuste fikser involveret infrastrukturer, kan kommunen undgå sikkerhedsbrud og afhængighed fra store cloud-leverandører. Borgs holdning genlyder også i andre innovation stolper, som sensordata fra vindmøller og internetkabler, som kunne give yderligere indsigt i, hvordan teknologien påvirker den enendes suverænitet. Hvad angår fremtiden i Næstved Kommune, er forventningerne klare - at byggestenene for digital suverænitet før og fremmest ligger i infrastrukturen





