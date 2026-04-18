Næsten hver fjerde bil fejler ved syn – Tesla og ældre modeller i særlig fokus

En analyse af synsrapporter fra sidste år afslører, at en markant andel af de danske biler fejler ved det lovpligtige syn. Især ældre og billigere bilmodeller samt Tesla skiller sig negativt ud, hvilket understreger vigtigheden af grundig research før brugtkøb.

Det var et travlt år for landets over 400 synshaller, som sidste år havde til opgave at godkende, at over 1,2 millioner biler lovligt kunne fortsætte deres færden på de danske veje. Selvom et overvældende flertal af køretøjerne blev erklæret egnet til fortsat kørsel, afslørede undersøgelserne alvorlige fejl og mangler på lidt over 190.000 af de inspicerede biler. Disse biler krævede reparation af en eller flere defekter, før de kunne godkendes ved et efterfølgende omsyn. Samlet set udgjorde disse fejl omkring 15 procent af de biler, der blev undersøgt. Bemærkelsesværdigt er det dog, at for en række specifikke bilmærker og bilmodeller lå denne procentdel betydeligt højere.

Analysen tager udgangspunkt i bilmærker og modeller, hvor der er blevet synet mere end 1000 biler inden for det seneste år. Med få undtagelser peger direktør i Autoparts24, Troels Meier, på bilernes alder og deres oprindelige nypris som de primære årsager til de høje dumpeprocenter. Han fremhæver især Tesla som en bil i en liga for sig, hvad angår fejl og mangler. For mange andre bilmærkers vedkommende er de høje fejlrater dog ofte forbundet med modeller, der blev solgt i stort antal for mere end 15 år siden, og som dengang befandt sig i den lavere prisklasse på markedet. Det er ikke ualmindeligt, at disse ældre modeller, som oprindeligt var prisvenlige, nu kan vise sig at være dyrere i drift og vedligeholdelse.

Interessant nok figurerer der også større og nyere bilmodeller på listen over biler, der oftest sendes til omsyn. Eksempler herpå inkluderer populære modeller som Tesla Model Y, Ford Focus Stationcar og Kia Ceed SW. For disse modeller skal over en fjerdedel af bilerne til omsyn, hvilket indikerer, at problemet ikke udelukkende ligger hos ældre eller billigere biler. Troels Meier råder derfor potentielle brugtkøbere til grundigt at undersøge kendte problemer associeret med en bestemt bilmodel, inden de træffer en beslutning. Det er ligeledes essentielt at sikre sig, at der er tilgængelige reservedele til en rimelig pris. Selvom en bilmodel har en høj andel af biler, der skal til omsyn, betyder det ikke nødvendigvis, at det er en dårlig bil. Ofte kan der være tale om specifikke, gennemgående fejl, som relativt nemt og billigt kan udbedres, hvis man aktivt undersøger markedet for tilgængelige og prisvenlige reservedele. En proaktiv tilgang og research kan derfor spare køberen for både tid og penge i det lange løb





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Syn Bilinspektion Fejl Og Mangler Brugtbil Bilmærker

United States Latest News, United States Headlines

