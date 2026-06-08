Næsten halvdelen af børn er meget nervøse for at fremlægge i klassen

En ny undersøgelse viser, at 47 procent af børn i alderen 9-14 år har været så nervøse for at fremlægge, at det har været ubehageligt hver gang eller flere gange. Klinisk psykolog giver råd til børn og forældre om at håndtere situationen.

Ifølge en ny undersøgelse er næsten halvdelen af alle børn i alderen 9-14 år så nervøse for at fremlægge i klassen, at det har været ubehageligt for dem flere gange eller hver eneste gang.

Denne følelse af intens nervøsitet og ubehag er et kendt fænomen for mange skolebørn. Klinisk psykolog Amalie Dalgaard Nielsen fra CEBU på Aarhus Universitet, der forsker i angstbehandling hos børn og unge, forklarer, at det er helt naturligt at blive nervøs, når man skal stille sig op foran sine klassekammerater og blive vurderet.

I denne alder er mange børn meget optaget af, hvad andre tænker om dem, og en fremlæggelse kan derfor føles som en situation, hvor alle bliver sat til at kigge og vurdere dem. 12-årige Solveig Krog Christensen kender godt denne følelse. Hun siger, at hun synes, det er meget svært at blive nervøs, når hun skal fremlægge, fordi der er mange, der kigger på hende, og hun skal fortælle en hel masse.

Hvis hun skal fremlægge i skolen næste dag, kan hun få lyst til ikke at tage i skole, fordi hun synes, det er meget ubehageligt. Psykologen understreger dog, at først når nervøsiteten begynder at fylde for meget i barnets hverdag og begrænser deres deltagelse i skolens aktiviteter, kan den være et problem. Hun påpeger, at en vis grad af angst og nervøsitet faktisk er enHealthy reaktion, der får os til at gøre os umage og forberede os.

I en særudsendelse af Ultra Nytt får Solveig hjælp af en psykolog og en standupkomiker, inden hun selv skal fremlægge for sin klasse. Undersøgelsen viser desuden, at mere end hver fjerde barn har prøvet at komme med en undskyldning for at slippe for at fremlægge i klassen. Amalie Dalgaard Nielsen forklarer, at undgåelse er karakteristisk for angst, og problemet er, at børnene, der undgår situationer, aldrig får erfaring med, at de faktisk godt kan klare dem.

Solveig indrømmer, at hun har haft lyst til at komme med undskyldninger, men hun har aldrig fået sig selv til at gøre det. Hun tænker, at hvis andre kan finde ud af det, så kan hun vel også. Forældre har ofte lyst til at give gode råd og berolige deres børn, men det er ikke det, psykologen anbefaler.

I stedet bør forældre spørge ind til barnets bekymringer og fortællinger for at styrke barnets evne til selv at finde svar og berolige sig selv. Hvis fremlæggelser føles som noget af det værste for barnet, kan det være en god idé at øve sig i lettere, lignende situationer. Det kunne for eksempel være at spørge ekspedienten i supermarkedet, hvor der er mælk, eller at øve sig på at række hånden op i en time, barnet godt kan lide.

Det gør, at den store fremlæggelse ikke føles som så stort et bjerg, der skal bestiges, fordi man får mere erfaring. Når barnet kaster sig ud i noget svært som en fremlæggelse eller en øvesituation, kan en belønning være en god motiverende faktor. Det behøver ikke at være noget stort eller dyrt, men på den måde forstærker man succesen og giver barnet en følelse af, at det kan betale sig at prøve igen





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Børn Nervøsitet Fremlæggelse Skole Angst Psykologisk Rådgivning

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