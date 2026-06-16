Næssundfærgen søger endnu en skipper

Næssundfærgen søger en endnu en skipper for at få vagtplanen til at gå op. For at blive skipper på M/F Næssund skal man have sønæringsbevis som kystskipper.

Hvis man går og drømmer om at blive skipper på en klassisk limfjordsfærge, er chancen der nu - i hvert fald hvis man har de rigtige papirer.

Næssundfærgen søger en endnu en skipper for at få vagtplanen til at gå op. - Vi slider hårdt på vores to fastansatte skippere. Vi har flere afløsere, men lige nu er vi noget udfordrede med hensyn til at få vagtplanen til at gå op. Derfor søger vi en mere permanent løsning for at få lidt mere ro i dagligdagen, siger Jens Mogensen, formand for foreningen Næssundfærgens Venner, der driver færgefarten.

Næssundfærgen sejler hvert år fra 1. maj til 30. september med afgange hver halve time fra morgen til aften. Derudover har færgen også en række private arrangementer, der er med til at skaffe penge til vedligeholdelsen af den gamle færge. For at blive skipper på M/F Næssund skal man have sønæringsbevis som kystskipper. Den nye stilling gælder sæsonen ud og er på fuld tid.

- Men vi er meget fleksible, så hvis der er en, der kun ønsker 30 timer om ugen, er vi også interesserede i det, siger Jens Mogensen. Formålet med Næssundfærgens Venner er at bevare den lille overfart - både som tilbud til pendlere og andre, der vil slippe for en lang omvej over Vildsundbroen længere mod nord, og som en lokal attraktion.

- Vi ser færgen som en genvej for at undgå en omvej på 45 kilometer, men i høj grad også som noget, der skaber liv i vores landsdel. På vejen kommer folk blandt andet forbi den lokale købmand og museet i Heltborg. Det er alt sammen med at give liv, siger Jens Mogensen.





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