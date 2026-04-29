Nærmisser med togkollisioner og klimaforandringernes indtog i Europa

I de seneste fem år har der været fire nærmisser med togkollisioner i Nordsjælland, mens klimaforandringerne har sat Europa under pres. Samtidig har Ørestad Selskaber været i fokus for skuffede kunder, og Kong Charles holdt en historisk tale i den amerikanske kongres.

I de seneste fem år har der været fire nærmisser med togkollisioner på nogle af de strækninger i Nordsjælland, som Lokaltog betjener. Ifølge Havarikommissionen skyldes disse potentielle ulykker, at der ikke er et automatisk sikkerhedssystem, der kan stoppe et tog, hvis det passerer røde stopsignaler på de enkeltsporede strækninger.

De nærmisser skete på Nærumbanen, Nørre Asmindrup Station og ved Dyssekilde, men ingen af hændelserne førte til ændringer i sikkerhedssystemet. Dette har været en vedvarende bekymring for både passagerer og ansatte, da risikoen for alvorlige ulykker stadig er til stede. Ørestad Selskaber har længe været kendt for at kunne tilbyde kunderne deres drømmefest, men når pengene er betalt, viser det sig ofte at være svært at overholde de indgåede aftaler.

Mange skuffede kunder har forsøgt at få deres penge tilbage, men bliver afvist og henvist til firmaets advokat. Dette har ført til en række klager og retssager, hvor kunderne føler sig snydt og uretfærdigt behandlet. Firmaet har endnu ikke taget ansvar for de manglende leverancer og de brudte løfter, hvilket har skabt en negativ omtale og mistillid blandt potentielle kunder.

Klimaforandringerne har nu ramt Europa med fuld kraft, og ifølge en ny rapport fra EU's klimatjeneste, Copernicus, er Europa det kontinent, der hurtigst bliver varmet op. I 2025 var mindst 95 procent af Europa udsat for temperaturer over gennemsnittet, og naturbrande hærgede et rekordstort område på 1.034.550 hektar, hvilket svarer til et område på størrelse med Cypern.

Rapporten viser også, at 2025 var det varmeste år nogensinde målt i Norge, Island og Storbritannien, mens det blev det næstvarmeste år i Irland, Sverige og Finland. Denne udvikling har alvorlige konsekvenser for både miljøet og samfundet, og der er et presserende behov for at handle for at begrænse de negative effekter af klimaforandringerne.

I en historisk begivenhed holdt Kong Charles tirsdag en tale til medlemmer af den amerikanske kongres, hvilket kun er sket én gang tidligere af en britisk monark. Talen var ualmindeligt politisk og berørte en række vigtige emner, herunder klimaforandringer og internationalt samarbejde. DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe var til stede og beskrev begivenheden som en markant milepæl i de britisk-amerikanske relationer. Talen blev modtaget med stor opmærksomhed og diskuteres stadig bredt i både amerikanske og britiske medier.

Den amerikanske regering har netop meddelt, at de vil producere et begrænset antal mindepas med et portræt af tidligere præsident Donald Trump. Disse pas vil indeholde specialdesignet kunst og forbedret billedmateriale, samtidig med at de bevarer de samme sikkerhedsfunktioner, som gør det amerikanske pas til et af de mest sikre dokumenter i verden.

Derudover har den amerikanske møntmyndighed annonceret planer om en guldmønt med Trumps billede for at markere jubilæet, og finansministeriet har oplyst, at papirpengesedler vil bære Trumps underskrift, hvilket vil være første gang en siddende præsident har underskrevet amerikanske pengesedler. Disse initiativer har vakt stor opmærksomhed og debatteres bredt i den amerikanske offentlighed





Risiko for snigende 'folkesygdom': De kommende dage er ét råd særlig vigtigtUV-indekset bliver højt for årstiden – samtidig med at mange af os ikke har været meget i solen de seneste måneder.

Europa risikerer at blive hægtet af i teknologikampen mod USA og KinaEkspert advarer om, at Europa sakker bagud i det globale teknologiske kapløb, især inden for kunstig intelligens, og risikerer at blive en teknologisk koloni under USA eller Kina. Investeringer og innovation koncentreres i stigende grad uden for Europa, hvilket skaber en ubalance og truer Europas konkurrenceevne.

Togtrafikken genoptaget efter alvorlig ulykke i NordsjællandTogdriften er genoptaget på Gribskovbanen efter en ulykke, der har rejst spørgsmål om sikkerheden. Kommuner presser på for et mere avanceret sikkerhedssystem, mens Havarikommissionen undersøger årsagen til ulykken.

Sveriges regering advarer: Europa løber tørSelv hvis der kommer en fredsaftale i morgen, vil der gå tid, før olieudbuddet er genoprettet, siger minister.

Kong Charles understreger vigtigheden af transatlantisk partnerskab i tale til USA's KongresKong Charles III talte i USA's Kongres og fremhævede det afgørende partnerskab mellem Europa og USA, især i lyset af aktuelle globale udfordringer som Ukraine-krigen. Han fordømte samtidig politisk vold og henviste til det historiske bånd mellem Storbritannien og USA.

Kommission: Togulykker i Nordsjælland har været tæt på flere gangeUlykker på lokalbaner som den på Gribskovbanen har været tæt på fire gange på fem år, vurderer kommission.

