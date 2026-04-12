Myter og sandheder om pirater: Hvordan ser den historiske virkelighed ud?

En dybdegående undersøgelse af piratmyter og fakta, der udforsker de farverige stereotyper og den historiske virkelighed bag fortidens pirater. Artiklen tager udgangspunkt i Videnskab.dk's Tænkepause og gransker både myterne skabt af kunstnere og den dokumenterede historie, herunder pirater som Sortskæg og deres liv.

Videnskab.dk's redaktion lægger stor vægt på indholdets kvalitet og styrer de redaktionelle processer uafhængigt af eksterne fonde. Det er ofte en udfordring at adskille fakta fra fiktion, især når det kommer til fortidens pirater. I den seneste Tænkepause fra Aarhus Universitet dykker vi ned i myterne og sandhederne omkring disse fascinerende skikkelser. Videnskab.dk præsenterer både artikler skrevet af journalister og forskere.

Når artiklerne er udarbejdet af forskere, er de tydeligt markeret som 'Forskerne Formidler'.\Forestillingen om en pirat er ofte præget af farverige stereotyper. Vi ser for os en person med bandana under hatten, store guldøreringe, rødt skærf om livet, en klap for øjet og en papegøje på skulderen. Disse billeder stammer blandt andet fra den amerikanske illustrator Howard Pyle, der i starten af 1900-tallet tegnede pirater med en sådan overbevisning, at hans illustrationer har formet vores kollektive forestillinger. Pyle baserede sine illustrationer på skitser af romaer, han havde lavet på rejser i Europa, og han trak også på den ikonografi, der var udviklet i romaner og teaterstykker gennem århundreder. Historikere har dog svært ved at finde dokumentation for disse detaljer i de historiske arkiver. Der er for eksempel ikke meget, der tyder på, at pirater havde uforholdsmæssigt mange amputationer eller holdt flere eksotiske dyr end folk generelt i 1600-tallet. Men historikerne kan heller ikke helt afvise visse ligheder med stereotypen, da nogle af elementerne virker både logiske og sandsynlige. De mange smykker kunne have været en måde at opbevare rigdomme på for at undgå tyveri, og klappen for øjet kunne have været praktisk, når piraterne skulle bevæge sig fra det oplyste kahyt til det buldermørke dæk, hvilket ville give dem et øje, der allerede var tilpasset mørket.\Amputationer forekom dog også, som vi ser det med den franske pirat James Missons samarbejdspartner, den italienske præst og filosof Caraccioli, der mistede sit ene ben. Dette minder os om, at historiske pirater sejlede under eksotiske himmelstrøg og var udsat for et farligt arbejdsmiljø med risiko for både liv og lemmer. 'A General History of the Robberies and Murders of the most Notorious Pyrates' giver et detaljeret indblik i de angloamerikanske piraters guldalder fra omkring 1690-1720, med fascinerende oplysninger om deres ruter, bytte, levevilkår og kærlighedsforhold. Kaptajn Edward Teach, bedre kendt som Sortskæg, var en af de mest berygtede pirater. Han hærgede omkring 1716 ud for den amerikanske østkyst og i Vestindien. Caribien og den amerikanske østkyst var centrale områder for pirateri i denne periode, sammen med Île Sainte-Marie i Det Indiske Ocean. Søvejene i disse områder var afgørende for den tætte skibstrafik, der betjente europæiske handelsinteresser, især inden for trekantshandel med sukker og slaver i Caribien og handlen med silke og krydderier i Det Indiske Ocean. Kaptajn Edward Teach var kendt for sin uforudsigelighed. Under en drukaften i kahytten trak han pludselig pistoler, slukkede lyset og affyrede dem i blinde, hvorved han lemlæstede sin næstkommanderende Israel Hands. Sortskæg var en voldsom og frygtet mand, der efter sigende giftede sig 14 gange. Hans sidste hustru, den kun 16-årige Mary Ormond, skulle ifølge legenden have været foræret til fem af hans besætningsmedlemmer på bryllupsnatten, en historie, som moderne historikere betragter som propaganda. Da Sortskæg i 1718 blokerede Charlestons havn, var det tilsyneladende på grund af behov for medicin til sin besætning, og han frigav skibene igen efter at have berøvet dem for værdigenstande. Piraten Jeremiah Huggins modtog angiveligt 14 pistoler i guld, guldstøv og lokale valuta, da han blev såret. Denne historie minder os om piraternes hverdag og de udfordringer, de stod overfor





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alicia Hennig har forsket på ‘Kinas MIT’: Nu har hun en klar advarsel til danske universiteterEn tysk forsker har på egen krop mærket, hvordan den kinesiske stat presser landets forskningsmiljøer. Nu advarer hun danske universiteter mod tætte samarbejder.

Read more »

Elbilpriserne falder i Danmark: Hvordan påvirker det markedet og forbrugerne?Prisfald på elbiler i Danmark, stigende benzinpriser, og en politisk debat om bilafgifter. En analyse af markedstendenser og de udfordringer, som bilproducenter står overfor.

Read more »

Næsten én million ørreder har påbegyndt deres livs rejse: Mogens bliver både deres bodyguard og deres endeligtMogens Enevoldsen fortæller, hvordan han værner om smoltens liv de første par uger i åen.

Read more »

Mobning skjules med humor eller voldsom leg – og lærerne har sværere ved at opdage detNyt forskningsprojekt sætter ord på, hvordan mobning blandt skolebørn har ændret sig.

Read more »

Ny forskning: Protein fra græs og kløver er et bedre alternativVidenskab.dk har undersøgt ny forskning, der viser, at protein udvundet fra græs og kløver kan være et bedre og mere bæredygtigt alternativ til sojaprotein og ærteprotein i plantebaserede fødevarer.

Read more »

Undgå dyre overraskelser: Sådan oplader du din elbil smart og sparer pengeLær hvordan du optimerer opladningen af din elbil for at undgå unødvendige udgifter og spare penge på din elregning. Artiklen dykker ned i elpriser, tariffer og de bedste strategier for at oplade din elbil smart og effektivt.

Read more »