Myten om udkanten: Hvorfor tror vi, at livet er bedre i byen?

På trods af jobgaranti, stigende indkomster og høj livstilfredshed i yderområderne, holder myten om udkantens afvikling sig. Artiklen undersøger, hvorfor fortællingen om land versus by er så skæv, og peger på, at landdistrikterne faktisk har mange fordele, som storbyen mangler.

I mange yderområder har indbyggerne jobgaranti, og indkomsterne vokser. Beboerne er også mere glade for livet. Hvorfor er myten om udkanten så udbredt? Det er vist ikke gået hen over hovedet på mange, at hovedstaden oplever en blussende økonomisk vækst.

Beretningerne om københavnsområdets fremdrift synes skabt til at understøtte fortællingen om, at solen stråler over metropolen, mens yderområderne mere henligger i det dunkle. Balancen mellem de små samfund og den pulserende storby er også et politisk tema for den nye regering, der varsler en stribe initiativer for at skabe lige muligheder, uanset hvor man bor. Som det bemærkes i regeringsgrundlaget: Vi er ikke i mål, og forskellen mellem land og by vokser fortsat.

Men hvad nu hvis forskellen ikke er så skæv, som den ofte fremstilles? En række undersøgelser viser, at beboere i landdistrikterne faktisk er mere tilfredse med deres liv end storbyboere. De oplever større grad af fællesskab, mindre stress og en dybere følelse af mening i hverdagen. Samtidig har mange yderkommuner indført jobgarantiordninger, der sikrer, at alle ledige bliver tilbudt et job, hvilket har løftet beskæftigelsen og indkomsterne.

I Vestjylland og på Lolland-Falster er indkomstvæksten faktisk højere end i København, når man korrigerer for leveomkostninger. Alligevel hænger myten om udkanten som et sted med afvikling og nedgang ved. Hvorfor? En del af forklaringen ligger i mediernes og politikernes fokus på de spektakulære historier om butiksdød, skolelukninger og fraflytning.

Der er mindre opmærksomhed på de stille succeser: de lokale iværksættere, der skaber arbejdspladser, fælleshusene, der summer af aktivitet, og de børnefamilier, der vælger naturen og roen frem for storbyens puls. Der er også en tendens til at måle udvikling ud fra BNP pr. indbygger, hvilket favoriserer storbyområder med høj produktivitet, men overser livskvalitet og trivsel. Hvis man i stedet ser på parametre som social kapital, tryghed og tilfredshed, klarer landdistrikterne sig markant bedre.

Den nye regering har med sit fokus på lighed mellem land og by en oplagt mulighed for at nuancere billedet og værdsætte de kvaliteter, som yderområderne byder på. Det kræver dog, at man lytter til de positive historier, der allerede findes, og ikke kun gentager fortællingen om en udkant i forfald. For sandheden er, at mange steder på landet blomstrer, og at beboerne har en livskvalitet, som storbyboere kan misunde





weekendavisen / 🏆 24. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Landdistrikter Livskvalitet Myte Yderområder Trivsel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Annette Westborg fortæller, hvorfor hun ikke blev sammen med Keld fra 'Hotel romantik'69-årige Annette Westborg havde en tæt relation til Keld gennem DR-programmet 'Hotel romantik', men alligevel endte de to med at tage hjem hver for sig. Annette fortæller, hvorfor det ikke gik, og hvordan det går i dag.

Read more »

Du kender den danske klassiker ’Hvor ska' vi sove i nat’. Men hvorfor skråler tusindvis af udenlandske cykelfans med på den?Under Tour de France kunne man se udenlandske cykelfans synge med på melodien til Labans kæmpehit. Det er der en helt særlig årsag til.

Read more »

Voldtægtsager, farlig vejsituation og bredere samfundsmæssige udfordringer i DanmarkLørdag aften modtog politiet en anmeldelse om voldtægt af en 16-årig pige, samtidig med at trafikadvarsel blev udstedt for Holstebromotorvejen. Artiklen dækker også sommerferien for børn i fattigdom, en betydelig fald i antallet af unge, og ny forskning der viser numerous kemikalier i drikkevandet.

Read more »

Foldede pengesedler i pungen: En gammel vane viser sig at være fremsynet i en digital verdenEn person opdager, at ens fars gammel vane med altid at have foldede kontanter i pung måske var langt mere fremsynet, end man troede, som udgangspunkt forhistorien. Artiklen undersøger, hvordan betalingsmetoder påvirker vores forbrug, fordelene ved kontanter og hvorfor eksperter anbefaler at have et lille kontantbeløb til hånden.

Read more »