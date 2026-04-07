Myte om Månens 'mørke side' aflives: Bagside er ikke mørk

Den side af Månen, vi ikke kan se fra Jorden, kaldes ofte 'den mørke side'. Men det er en misvisende betegnelse. En ekspert forklarer hvorfor, og hvad den korrekte betegnelse er. Udforskningen af Månens bagside er afgørende for at forstå vores egen planets historie.

Denne artikel tager fat i en almindelig misforståelse omkring Månen og dens bagside. Ofte omtales den side af Månen , som vi ikke kan se fra Jorden, som 'den mørke side'.

Denne betegnelse er misvisende og forkert, forklarer Kristian Pedersen, der er direktør og professor på Institut for Rumforskning og Rumteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Han pointerer, at begge sider af Månen modtager lige meget sollys, og at 'den mørke side' er en upræcis og potentielt forvirrende betegnelse. Månen roterer nemlig om sin egen akse, samtidig med at den kredser om Jorden. Det betyder, at vi fra Jorden altid ser den samme side af Månen. Denne rotation tager cirka 29 dage. Den samme side af Månen er derfor i dagslys i 14 dage, hvorefter den oplever 14 dages nat. Forestil dig, at du er 'Månen', og du går rundt om en ven, der er 'Jorden'. Mens du bevæger dig rundt, sørger du for altid at vende forsiden af din krop mod din ven. På denne måde roterer du én gang, mens du går én gang rundt. Både din for- og bagside vil blive belyst af den fjerne sol, mens du er på din tur rundt om 'Jorden'. Den almindelige misforståelse stammer fra, at vi kun ser den ene side af Månen. Men denne side oplever altså 14 dages lys og 14 dages mørke. Den 'mørke side' er derfor ikke konstant i mørke, som navnet antyder. Månen har altid fascineret mennesket og er omgærdet af mystik, og det er måske en af grundene til, at misforståelsen er så udbredt. Før rumalderen og satellitter i kredsløb om Månen, havde vi aldrig set billeder af den anden side. Det britiske rockband Pink Floyd's ikoniske album 'The Dark Side of the Moon' har heller ikke gjort forvirringen mindre, selvom det er en metafor. Den korrekte betegnelse for den side af Månen, vi ikke kan se, bør være 'Månens bagside', siger Kristian Pedersen. Bagsidebetegnelsen giver dog kun mening ud fra vores perspektiv, altså Jorden. Betragter man Månen fra et andet sted i universet, ville 'bagside' være forkert. Udforskningen af Månens bagside er vigtig. Satellitter tog de første billeder i 1959, men det var først i 2019, at en rumsonde landede på den anden side. Den ukendte bagside indeholder oplysninger om Månens og Jordens oprindelse. Ifølge Kristian Pedersen er den mest gængse teori, at Jorden engang blev ramt af en planet på størrelse med Mars, og at både Månen og Jorden blev dannet i kølvandet af denne kollision. Strukturen på bagsiden, som er præget af kratere fremfor lavasletter, kan hjælpe med at bekræfte eller afkræfte denne teori. Udforskningen af Månens bagside er derfor afgørende for at forstå vores egen planets historie. De nye opdagelser bidrager til en større forståelse af rummet og vores plads i det. Artiklen understreger vigtigheden af præcis sprogbrug og videnskabelig formidling. Det er vigtigt at formidle komplekse emner på en letforståelig måde for at undgå misforståelser og fremme en korrekt forståelse af videnskaben. Denne tilgang er essentiel for at sikre, at offentligheden får et korrekt og nuanceret billede af rumforskningens resultater og implikationer. Gennem en kombination af videnskabelig præcision og legende formidling forsøger journalisten at afmystificere rummet og præsentere det på en måde, der er tilgængelig for alle





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Månen: Vores nærmeste nabo i rummet – Fra rumkapløb til fremtidige ekspeditionerMånen er igen i fokus, med kommende bemandede missioner. Denne artikel dykker ned i Månens historie, dannelse, dens rotation og dens rolle i fremtidens rumfart. Fra Apollo-missionerne til potentialet for baser, udforsker vi Månens fascinerende verden.

Annette Heick hulkede sig gennem roman: Men ingen ved, hvem der har skrevet denFlere har dog gennem årene forsøgt at afsløre én af Italiens mest indflydelsesrige forfattere, Elena Ferrantes, sande identitet.

Kan den usikre verden få indflydelse på regeringsforhandlingerne, som Løkke ønsker det?Den usikre verdenssituation kan give Venstre og Konservative en grund til at indgå i en midterregering, vurderer flere politiske kommentatorer.

Industri på Månen: En Dristig Fremtidsvision med Store UdfordringerUSA og Kina ser en mulighed for at opbygge en industri på Månen. Artiklen undersøger mulighederne for, hvordan man kan udnytte Månens ressourcer, herunder helium-3, sjældne jordarters metaller og Månens egne materialer. Udfordringer og de store investeringer bliver belyst. En analyse af de økonomiske, teknologiske og politiske aspekter af at etablere en industriel tilstedeværelse på Månen.

Tidligere soldat forbereder prinsesse Isabella: 'Hun kommer stærkere, sundere og lykkeligere ud på den anden side’En tidligere kvindelig soldat mener, at det er »fuldstændig fantastisk« at prinsesse Isabella snart skal i trøjen – ikke mindst for den 19-årige prinsesse selv.

Airfryer og Bacon: Ikke Altid Den Perfekte Kombination – Eksperter AdvarerKosteksperter advarer om, at airfryeren ikke er den optimale tilberedningsmetode til bacon. Røgudvikling, ujævn stegning og brandrisiko er blot nogle af de problemer, man kan støde på.

