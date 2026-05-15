Mystiske neandertaler-strukturer i fransk grotte afslører tidlig kultur

Forskere har fundet mærkværdige cirkulære formationer af drypsten i en grotte i Frankrig, hvilket tyder på, at neandertalere udviste kompleks adfærd for 175.000 år siden.

I en dyb, mørk grotte i Frankrig er der for nylig gjort et bemærkelsesværdigt fund, som kaster nyt lys over neandertalernes liv og deres kognitive evner.

For omkring 175.000 år siden begav disse tidlige mennesker sig mere end 300 meter ind i grottesystemet, hvilket i sig selv er en imponerende bedrift, da det kræver både mod og en form for lyskilde at navigere så dybt i det totale mørke. Her har de ikke blot opholdt sig, men aktivt manipuleret deres omgivelser. De brækkede bevidst stalagmitter af, som er de drypsten, der vokser op fra hulegulvet, og brugte disse stenstykker til at opbygge mystiske, cirkelformede strukturer.

Denne form for planlagt konstruktion tyder på en højere grad af organisering og måske endda en symbolsk forståelse af rummet, som man tidligere ikke har tilskrevet neandertalere i denne tidlige periode. En af de mest fascinerende dele af fundet er den største af disse cirkler, som måler omkring syv meter i diameter. Formålet med disse formationer er fortsat en gåde for forskerne, da de ligger så langt inde i grotten, at de ikke giver mening som praktiske boliger eller udkigsposter.

Dette har ført til spekulationer om, hvorvidt strukturerne kan have haft en kulturel, spirituel eller rituel betydning. For at undersøge dette nærmere har hovedforskeren Sophie Verheyden fra Royal Belgian Institute of Natural Sciences iværksat studier af, hvordan menneskelige aftryk dannes i forskellige typer af ler. Et specifikt aftryk, som forskerne mener kan stamme fra et knæ, er blevet fundet i leret ved siden af en stalagmit.

Dette spor er afgørende, da det giver et konkret bevis på menneskelig tilstedeværelse og aktivitet direkte i forbindelse med konstruktionerne. Bevaringen af disse spor skyldes en naturlig geologisk proces, hvor et tyndt lag af calciumkarbonat har dækket og beskyttet aftrykket gennem årtusinderne. Calciumkarbonat er det samme materiale, som udgør kridt og kalksten, og det har fungeret som en slags naturlig konservering.

For at udelukke andre muligheder har en specialist i bjørnespor analyseret aftrykket og fastslået, at det ikke stammer fra en bjørn, på trods af at bjørne historisk set har benyttet hulen som hi. Der er nu et stort håb om at kunne udvinde DNA fra aftrykket. Dette er muligt, fordi DNA i visse tilfælde kan blive indkapslet i calcit, et kalkmineral, når det danner tynde lag i grotter.

Hvis processen skete hurtigt nok efter, at aftrykket blev sat, kan genetisk materiale være bevaret i en tilstand, hvor det kan analyseres i dag. Tidsrammen på 175.000 år er central for forståelsen af fundet. På dette tidspunkt i historien levede Homo sapiens, vores egen art, endnu ikke i Europa, hvilket betyder, at det med stor sikkerhed må have været neandertalere, der skabte disse værker.

Det udfordrer den gamle fortælling om neandertalere som primitive væsner og placerer dem i stedet som kapable arkitekter af deres egne kulturelle rum. Forskerne leder nu efter metoder til at se gennem de resterende kalklag på grottegulvet i Bruniquel-grotten. De håber at finde flere fodspor eller andre beviser på den menneskelige aktivitet, der fandt sted i mørket for titusinder af år siden.

Hvert nyt spor bidrager til en dybere forståelse af vores forfædre og den komplekse udvikling af menneskelig bevidsthed og kultur





