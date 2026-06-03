Mystiske lysglimt i himlen kan være Starlink-satellitter

Danske og udenlandske piloter har igen og igen fortalt om mystiske lysglimt i himlen, som de har set fra flyet. Men en ny teori siger, at lysglimtene kan være Starlink-satellitter, som Elon Musks rumfirma, SpaceX, har sendt i kredsløb om Jorden.

Danske og udenlandske piloter har igen og igen fortalt til DR-podcasten ' Fly vende Tallerken' om horisonten, som dukker op, mens de sidder i cockpittet i cirka ti kilometers højde.

Men lysene står ikke stille som stjerner. De bevæger sig hurtigt, skifter styrke og deler sig. Og ifølge piloterne ser de ud til at flytte sig på måder, der er svære at få til at passe med noget fartøj, vi kender til her på Jorden. Og så dukker de altid op i samme retning på nattehimlen mod nordvest.

Flere af vidnerne har mange års erfaring som piloter og er vant til at se både satellitter, stjerneskud, planeter, fly og lysfænomener fra luften. Alligevel har de haft svært ved at forklare, hvad de har set, fortæller de i podcasten. Argumentet fra piloterne og eksperter har været, at satellitter typisk bevæger sig i faste, lige baner over himlen og kan hverken dreje, jage hinanden eller bevæge sig i zigzag-bevægelser, sådan som flere piloter har beskrevet.

Men måske er forklaringen alligevel at finde blandt de små rumfartøjer, vi mennesker selv har sendt op i atmosfæren over os. En mulig forklaring fra ufo-miljøet siger, at de mystiske lysglimt ikke kan tilskrives noget ukendt, men i stedet de mange Starlink-satellitter, som Elon Musks rumfirma, SpaceX, har sendt i kredsløb om Jorden for at levere en stabil internetforbindelse. Rigmanden Elon Musk står i spidsen for SpaceX, der både står bag flere store rummissioner og de omtalte Starlink-satellitter.

Når satellitterne først er kommet på plads i deres baner, ligger de i et tæt bånd omkring Jorden. Og hvis en pilot befinder sig i den helt rigtige vinkel i forhold til satellitterne og solen, kan satellitterne kortvarigt lyse op efter tur, forklarer han. - Når folk befinder sig i en bestemt vinkel - for eksempel mellem satellitten og solnedgangen - og kommer flyvende, og solen befinder sig under horisonten.

Så der er mørkt i cockpittet, og der er mørkt i rummet oppe over dig. - Men sollyset oplyser bunden af de her Starlink-satellitter, så laver de et lille lysglimt, når sollyset rammer dem, siger han. Til 'Flyvende Tallerken', at det lignede en form for 'dogfight' - en slags luftduel - højt over passagerflyet. - Fordi Starlink-satellitterne ligger så tæt i deres bane, kommer lysglimtene lige efter hinanden, siger han.

Og så opfatter hjernen det som om, de ser et enkelt objekt, der bevæger sig på himlen. Han forklarer, at satellitternes bane og Jordens krumning kan få lysene til at se ud, som om de bevæger sig på en måde, der ikke umiddelbart giver mening for den, der ser dem.

- Fordi de har en vinkel i forhold til ækvator på 53 grader, og de følger Jordens krumning, ser det ud, som om objektet drejer som om de kører rundt i svinget på en racerbane. Og ser du flere rækker af Starlink-satellitter samtidig, ser det ud som om de ligger og jagter hinanden, siger Benny Christen Grandahl. Medvært på 'Flyvende Tallerken' og tidligere jægerpilot, Søren Sørensen, indrømmer i podcasten, at han også er blevet klogere.

- Jeg har tidligere sagt, at det her kan ikke være satellitter. Satellitter ligger i en bane, som er ret fast. Du kan så løfte den eller sænke den i forhold til at undvige rumskrot, men du kan ikke få den til at dreje. Det kræver rigtig, rigtig meget energi, siger han.

Den her forklaring synes jeg holder rimelig godt vand, siger Søren Sørensen. Medvært i 'Flyvende Tallerken' Anja C. Andersen, der er dansk astrofysiker og professor i astrofysik ved Niels Bohr Instituttet, forklarer i podcasten, at det ikke er første gang, at satellitter har drillet og været anledning til teorier om lysfænomener. - Man har tidligere haft nogle GPS-satellitter, der hed Iridium-satellitter, som havde en meget lang antenne, som også reflekterede solens lys.

- Så dengang de fløj, der fik jeg rigtig mange e-mails fra folk, der bare var sådan, 'jeg har set det her kraftige lysblink'. Om det præcis er Starlink-satellitter, piloterne har set, er endnu ikke officielt bekræftet. Men værterne på 'Flyvende Tallerken' ser det som en sandsynlig forklaring - også selv om det ikke betyder, at vi har haft besøg fra det ydre rum





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Starlink-Satellitter Elon Musk Spacex Mystiske Lysglimt Piloter Fly

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