Mystisk brummen plager Dragør – kilden er stadig ukendt

Beboere i Dragør er generet af en vedvarende lavfrekvent brummelyd, hvis kilde er ukendt. Trods omfattende undersøgelser og mange forslag fra borgere, er det endnu ikke lykkedes at lokalisere støjen.

Beboere i Dragør , Amager, er generet af en vedvarende, lavfrekvent brummelyd, især mærkbar i vindstille vejr. Problemet har vakt opsigt i lokalsamfundet, og både borgere og det lokale medie Dragør Nyt har forsøgt at identificere kilden.

Undersøgelser har omfattet potentielle kilder som Københavns Lufthavn, skibstrafik i Øresund, og endda vindmøller. Trods omfattende efterforskning er det endnu ikke lykkedes at lokalisere brummelyden, og en ekspert udtrykker skepsis over for muligheden for at finde synderen. Lyden beskrives som en konstant brummen, der kan høres af borgere i hele kommunen – langs kysten, i bymidten og i de omkringliggende områder.

Dragør Nyt har kontaktet en række instanser, herunder forsyningsselskaber, Energistyrelsen og Sund & Bælt, for at indhente målinger, men enten eksisterer disse ikke, eller de er forældede. Borgernes forslag til kilden spænder vidt, fra overbelastede elnet til den stigende udbredelse af varmepumper. En tidligere lignende situation fandt sted i Humlum ved Struer i 2017, hvor beboere blev plaget af lavfrekvent støj, som kommunen ikke kunne afhjælpe.

Jesper Rindom Jensen, lektor ved Aalborg Universitet, forklarer, at lokaliseringsproblemet skyldes lydens lavfrekvens og vedvarende karakter. Langbølgede lyde giver hjernen få informationer til at bestemme lydens retning, og faktorer som vindretning, bygninger og temperatur kan yderligere forvrænge lydbilledet. Han foreslår, at man fokuserer på at identificere de specifikke frekvenser i brummen og filtrere efter dem, ligesom man gør ved lokalisering af droner. Dog understreger han, at selv denne tilgang vil være vanskelig.

Han afviser, at varmepumper er den sandsynlige årsag, da lyden fra dem typisk er mere lokaliseret, og bemærker, at problemet i Dragør virker mere udbredt. Dragør Nyt fortsætter ufortrødent jagten på kilden til brummelyden. Journalisten Kirsten Marie Juel Jensen opfordrer borgere med forslag til at dele dem, og nævner skibstrafik som en potentiel kilde, idet hun selv oplever resonans fra Bornholmerfærgen på et bestemt punkt på sin ejendom.

Selvom der ikke er fundet en løsning, er der en fortsat vilje til at undersøge sagen og finde en forklaring på den generende støj. Udfordringen ligger i at skelne den vedvarende brummen fra andre støjkilder og at overvinde de tekniske vanskeligheder ved at lokalisere lavfrekvente lyde i et komplekst lydmiljø. Den fortsatte indsats fra både borgere og lokale medier er afgørende for at finde en løsning på problemet og bringe ro til Dragørs beboere.

Det er en kompleks sag, der kræver en systematisk tilgang og en åbenhed over for forskellige potentielle kilder





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dragør Brummen Støj Lavfrekvens Lokal Nyhed

United States Latest News, United States Headlines

