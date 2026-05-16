Mysteriet om de forudsigende mufloner på Fur

Et maleri fra 2018 skaber forundring på øen Fur, da det viser mufloner seks år før, at dyrene rent faktisk ankom til øen som en invasiv art.

På den idylliske ø Fur er der opstået en sag, der blander naturvidenskab, lokalhistorie og et strejf af det uforklarlige. Det hele centrerer sig om muflonerne, som er en invasiv dyreart, der pludselig er dukket op i det lokale landskab.

Både de lokale beboere og eksperter inden for biologi er sig helt enige om én ting: disse dyr er ikke ankommet til øen ved et tilfælde eller via naturlig vandring over havet. Der er tale om en bevidst handling, hvor en eller flere personer har fragtet dyrene til øen, hvilket har skabt stor debat om både naturens balance og hvem der står bag denne mystiske handling.

Men mens man leder efter synderne, er der dukket et mærkværdigt spor op, som trodser den logiske tidslinje og får folk til at undre sig over, om nogen har haft forudseenhed om dyrenes ankomst. I festlokalet på Fur Bryghus hænger et enormt og imponerende maleri, som fanger øens essens. Men ved nærmere eftersyn har flere furboere lagt mærke til noget meget specielt: maleriet forestiller blandt andet mufloner. Det, der gør dette fund virkelig gådefuldt, er tidspunktet for værkets tilblivelse.

Maleriet blev hængt op i 2018, hvilket er hele seks år før, at de første mufloner overhovedet blev observeret i det fri på øen. Det rejser det spørgsmål, om kunstneren har set noget, som ingen andre havde opdaget, eller om der er tale om et utroligt sammentræf. Kunstneren bag værket, Kristian Vodder Svensson, husker processen bag maleriet, selvom det nu er næsten et årti siden, han satte de første penselstrøg på lærredet.

Han forklarer, at han brugte meget tid på at vandre rundt på øen for at samle inspiration fra det unikke område, herunder lokale blomster, historier og landskabstræk. Han fotograferede alt, hvad han fandt interessant, og gengav det senere i sit kunstværk. Interessant nok indeholder maleriet også hvaler og skildpadder, hvilket Kristian Vodder Svensson forklarer som en reference til øens geologiske og tidlige historie.

Han henviser her specifikt til de fossile skildpadder, som man kan finde i det karakteristiske molere på Fur. Da han bliver spurgt ind til muflonerne, bliver han eftertænksom og nævner, at han på sin inspirationstur var i selskab med en lokal jæger og en ansat fra bryghuset. Desværre kan han ikke give et præcist svar på, hvorfor muflonerne endte på lærredet, da hans noter og skitser befandt sig på en arbejds-iPad, som efterfølgende blev stjålet fra hans værksted i Viborg.

Dette tab af data betyder, at den præcise kilde til inspirationen for netop disse dyr er gået tabt i mængden af minder. Indehaveren af Fur Bryghus, Mildred Fog, har dog et mere jordnært syn på sagen. Hun har betragtet maleriet og anerkender tilstedeværelsen af muflonerne, men hun er overbevist om, at det blot er malerens fantasi, der har taget over. For hende var der ingen mufloner på øen på det tidspunkt, og hun ser ikke maleriet som en profeti.

Samtidig har hun et pragmatisk forhold til dyrenes faktiske ankomst til øen. Selvom de er invasive, har de faktisk tiltrukket mange turister, som er rejst til Fur specifikt for at se de eksotiske dyr. Dette har været en fordel for bryghuset, da flere besøgende betyder flere frokostgæster, og hun er derfor ikke nødvendigvis modstander af dyrenes tilstedeværelse, så længe det bringer liv og handel til forretningen.

Per Kristensen, der var direktør på Fur Bryghus i den periode, hvor maleriet blev skabt, deler Mildred Fogs forvirring. Han bekræfter, at han selv var med på inspirationsturen sammen med kunstneren og en gallerist, og han fastholder, at de aldrig så så meget som en eneste muflon under deres vandringer. Han spekulerer på, om det, der ligner en muflon på maleriet, måske i virkeligheden er en lidt fortegnet vædder, da visse typer væddere kan have lignende horn.

Det er tydeligt, at hverken den tidligere direktør eller den nuværende ejer har haft den store interesse i at løse gåden, da gæsterne sjældent har spurgt ind til det. Men for TV Midtvest er sagen langt fra afsluttet, og de har dykket ned i mysteriet i programmet Muflon Mysteriet for at finde ud af, hvordan dyrene egentlig landede på øen, og om kunsten kan give os et spor





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fur Mufloner Kunstmysterium Invasive Arter Fur Bryghus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump og Xi Jinping mødes i Kina - bekymringer om våbenhandel til TaiwanEt ventet møde mellem Donald Trump og Xi Jinping er natten til torsdag gået i gang i den kinesiske hovedstad. Forud for mødet har den amerikanske præsident nemlig udtalt, at han vil drøfte det amerikanske våbensalg til Taiwan med den kinesiske præsident. Og dét er en udtalelse, der har sat gang i bekymringer for de 23 millioner beboere på den selvstyrende ø, som Kina flere gange har gjort krav på.

Read more »

Xi og Trump til topmøde: ’Vi skal svare på, om vi kan skabe en lysere fremtid’'Hele verden følger vores møde', lød det i Kinas præsidents indledende bemærkninger til det første billaterale møde mellem de to statsoverhoveder.

Read more »

40-årsligen AGF-sejr i åbningen af guldfesterne: Massen i Tivoli Friheden og TangkrogenMed nær 55.000 billetkøb og over 30.000 fans om en scene, er det hektiske arbejds- og festdage for arrangørerne, da de skal skabe en magisk stemning for sæsonens sidste AGF-kamp med DM-pokalen.

Read more »

Jennifer finder knuste glasflaskerKort før årets byfest fandt Jennifer Rasmussen - endnu engang - knuste glasflasker på byens fællesarealer. Sådan burde det ikke være, og derfor har hun nu delt sit budskab i håb om at skabe dialog omkring brugen af arealerne.

Read more »