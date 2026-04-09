Myndigheder kæmper med uigennemskuelige it-systemer – Medarbejdere kan ikke svare på spørgsmål

Et nyt CBS-studie afslører, at medarbejdere i danske myndigheder har svært ved at forstå og forklare, hvordan it-systemer træffer beslutninger, hvilket skaber problemer i sagsbehandlingen og for borgerne. Gamle systemer og kompleks lovgivning er nogle af årsagerne.

Medarbejderne i flere danske myndigheder kæmper med at finde frem til brugbare svar, fordi de er ude af stand til at gennemskue, hvordan de bagvedliggende it-systemer træffer beslutninger. Det fremgår af en ny undersøgelse fra CBS, der belyser udfordringerne i den offentlige sektor, hvor gamle og nye teknologier eksisterer side om side. Illustrationen af Nanna Skytte illustrerer problematikken.

CBS-studiet viser, at Skattestyrelsen og Landbrugsstyrelsen, ligesom mange andre offentlige institutioner, bygger nye it-løsninger oven på 30-40 år gamle systemer, ofte uden en samlet og langsigtet plan. Lektor Anne Mette Møller fra CBS har i sin undersøgelse gransket, hvordan frontmedarbejdere i den offentlige sektor navigerer i en hverdag præget af en mangfoldighed af overlappende digitale systemer. Resultatet er alarmerende. Medarbejderne er ofte frustrerede og ude af stand til at give meningsfulde svar til borgerne, da beslutningsprocesserne i systemerne er uigennemskuelige. »Vi har skabt et system, hvor 30-40 år gammel teknologi skal fungere sammen med nyt. I nogle tilfælde har medarbejderne helt op til 10 forskellige sagsbehandlingssystemer at forholde sig til. Det gør systemerne skrøbelige, og de går jævnligt ned,« forklarer Anne Mette Møller. Det er en kompleksitet, der ikke blot forsinker sagsbehandlingen, men også skaber en grobund for fejl og manglende gennemsigtighed. Problemet forstærkes af, at de komplekse regler og lovgivning, som systemerne skal håndtere, i sig selv er en stor udfordring. Undersøgelsen peger på en dybtliggende problematik, hvor manglende helhedsorientering og integration af it-systemer skaber barrierer for effektiv sagsbehandling og borgerservice. Det er afgørende at myndighederne prioriterer modernisering og forenkling af deres it-infrastruktur. Det kræver en helhedsorienteret tilgang, der tager højde for både de teknologiske udfordringer og de menneskelige aspekter af systemerne. Det er ikke blot et spørgsmål om at opdatere software, men også om at sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer og værktøjer til at navigere i den digitale virkelighed. Desuden er det vigtigt at revurdere kompleksiteten i lovgivningen for at sikre, at systemerne kan fungere effektivt og gennemskueligt. Problemet med de gamle systemer er ofte, at de er svære at vedligeholde, og at dokumentationen er mangelfuld eller forældet. En potentiel løsning kan være en gradvis udskiftning af de gamle systemer med moderne og integrerede løsninger. Outsourcing af drift til et eksternt firma eller brugen af AI-agenter kan være en mulighed, men det er afgørende, at man fastholder kontrol over data og beslutningsprocesser. Først og fremmest er der behov for at forenkle reglerne og lovgivningen, så systemerne bliver mere overskuelige for både medarbejdere og borgere.





