Myndigheder kæmper med komplekse it-systemer: Medarbejdere kan ikke forklare beslutninger

Et nyt studie fra CBS viser, at ansatte i myndigheder har svært ved at forstå og forklare, hvordan it-systemer træffer beslutninger, primært på grund af forældet teknologi og manglende integration. Dette skaber udfordringer for borgerbetjeningen og gennemsigtigheden.

Medarbejdere i flere danske myndigheder kæmper med at forstå og forklare, hvordan komplekse it-systemer træffer beslutninger. Et nyt studie fra Copenhagen Business School ( CBS ) afslører, at offentlige ansatte oplever store udfordringer i hverdagen på grund af et virvar af overlappende og forældede digitale systemer. Undersøgelsen peger på, at disse systemer ofte er bygget oven på ældre, 30-40 år gamle teknologier, hvilket skaber en skrøbelig infrastruktur, hvor nedbrud og fejl er hyppige.

Denne kompleksitet gør det svært for medarbejderne at give et klart og forståeligt svar på borgerhenvendelser, da de ikke kan overskue, hvordan systemerne kommer frem til deres konklusioner. Problemet forstærkes af manglen på en samlet plan for integration af nye it-løsninger, hvilket resulterer i en fragmenteret og uoverskuelig digital virkelighed for de ansatte. Denne manglende overblik over beslutningsprocesserne skaber frustration og ineffektivitet i den offentlige forvaltning, og det rejser spørgsmål om borgernes tillid til myndighedernes arbejde. \CBS-studiet, der er ledet af lektor Anne Mette Møller, viser konkret, at medarbejderne i Skattestyrelsen og Landbrugsstyrelsen er særligt hårdt ramt af problemet. Disse styrelser er afhængige af et stort antal forskellige sagsbehandlingssystemer, nogle gange op til 10 forskellige, som medarbejderne skal navigere i. Disse systemer er ofte ikke designet til at arbejde sammen, og integrationen af nye løsninger er sjældent gennemtænkt. Denne mangel på sammenhæng og forældet teknologi fører til nedbrud, fejl og en generel forringelse af arbejdsmiljøet. Studien understreger, at de ansatte ikke er i stand til at give en fyldestgørende forklaring på beslutninger, fordi den komplekse proces bag dem er uigennemskuelig. Løsningen kræver en mere helhedsorienteret tilgang til digitalisering, hvor fokus er på at skabe brugervenlige og integrerede systemer, der understøtter medarbejdernes arbejde og sikrer gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. Desuden påpeger studiet behovet for en klar strategi for opgradering af eksisterende systemer, samt investering i uddannelse af medarbejderne i brugen af nye teknologier. \Løsningen på problemet er ikke kun teknisk, men kræver også en ændring i tilgangen til regulering og lovgivning. Den nuværende kompleksitet i lovgivningen fører til komplekse it-systemer, som igen forårsager frustration og ineffektivitet. En forenkling af reglerne vil kunne mindske behovet for avancerede og komplekse systemer. Det er vigtigt at understrege, at outsourcing af driften til eksterne firmaer eller brugen af kunstig intelligens (AI) agenter ikke nødvendigvis er den endelige løsning. Selvom disse teknologier kan hjælpe med at automatisere processer, kræver det stadig en grundlæggende forståelse af systemerne og deres beslutningsprocesser. Først og fremmest skal der skabes gennemsigtighed og forståelse for, hvordan beslutningerne træffes. Dette kræver en investering i udviklingen af brugervenlige systemer og en kultur, hvor medarbejdernes behov er i centrum. Det er desuden vigtigt at fokusere på uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne, så de er klædt på til at forstå og navigere i de komplekse systemer. En kombination af teknologiske opgraderinger, forenkling af reglerne og fokus på medarbejdernes behov er vejen frem for at skabe en mere effektiv og gennemsigtig offentlig forvaltning





version2dk / 🏆 12. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »