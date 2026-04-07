Myndigheder advarer: Digitale angreb mod private hjem stiger

Styrelsen for Samfundssikkerhed advarer om øget aktivitet fra hackergrupper, der forsøger at få adgang til danske hjem via overvågningsudstyr. Borgerne opfordres til at styrke deres digitale sikkerhed og tage truslen alvorligt.

Myndighederne i Danmark udsender en advarsel til befolkningen om en stigende trussel fra digitale angreb, der retter sig mod private hjem. Den seneste udvikling viser en foruroligende tendens, hvor udenlandske hackergrupper intensiverer deres forsøg på at få adgang til internetforbundet overvågningsudstyr, herunder kameraer, som mange danskere allerede har installeret i deres hjem.

Styrelsen for Samfundssikkerhed (SFSS) fremhæver, at usikre enheder, der ikke er opdateret eller beskyttet med stærke adgangskoder, er særligt sårbare over for disse angreb. Dette betyder, at hackere potentielt kan få adgang til private billeder og videooptagelser, hvilket kan føre til alvorlige konsekvenser for de berørte borgere. Advarslen kommer som en reaktion på en bemærkelsesværdig stigning i aktiviteten fra prorussiske hackergrupper, der angiveligt har opnået adgang til danske enheder. Styrelsen understreger, at målet med disse angreb ikke blot er at stjæle data, men også at skabe utryghed og påvirke den offentlige mening. Vicedirektør Christine Engel Christensen fra SFSS udtaler i en pressemeddelelse, at det er afgørende, at borgere, virksomheder og offentlige institutioner tager truslen alvorligt og følger myndighedernes anbefalinger. De opfordres til at orientere sig i de udarbejdede vejledninger og proaktivt styrke sikkerheden på deres overvågningsudstyr. Derudover er der mulighed for at kontakte SFSS's cyberhotline for yderligere assistance og rådgivning.\Problemet med digitale angreb stammer ofte fra den manglende vedligeholdelse af sikkerhedsforanstaltninger. Mange enheder, herunder overvågningskameraer, er fortsat konfigureret med fabriksindstillinger eller modtager ikke regelmæssige softwareopdateringer. Dette skaber en sårbarhed, som hackere nemt kan udnytte. Risikoen er ikke kun begrænset til private hjem, men gælder også for virksomheder og offentlige institutioner. Kameraer placeret strategisk i hjemmet, såsom ved indkørsler, i opholdsrum eller andre områder, kan give hackere et detaljeret indblik i den daglige rutine og aktiviteter. SFSS fremhæver en række enkle, men effektive tiltag, som borgere kan implementere for at mindske risikoen. Det anbefales kraftigt at ændre standardadgangskoder til stærke, unikke kodeord og at holde softwaren opdateret. Desuden bør unødvendige funktioner deaktiveres for at minimere potentielle angrebsvektorer. Disse foranstaltninger er afgørende for at beskytte privatlivet og forhindre hackere i at udnytte sårbarhederne.\Advarslen fra myndighederne kommer på et tidspunkt med øget international spænding, hvor cyberangreb er blevet et stadig mere udbredt redskab til at destabilisere og påvirke nationer og borgere. Den geopolitiske situation bidrager til at øge kompleksiteten og hyppigheden af cybertrusler, hvilket gør det nødvendigt for både myndigheder og borgere at være på forkant med udviklingen. Det er essentielt at forstå, at digitale angreb ikke kun er en trussel mod individuelle brugere, men også mod den nationale sikkerhed. Gennem at styrke den digitale sikkerhed kan man minimere risikoen for succesfulde angreb og beskytte værdifulde data og privatliv. Myndighederne opfordrer til en kollektiv indsats, hvor alle aktører bidrager til at forbedre den digitale modstandsdygtighed. Dette inkluderer løbende opdatering af viden om truslerne, implementering af bedste praksis inden for sikkerhed og en tæt dialog mellem myndigheder, virksomheder og borgere. Ved at være proaktive og tage de nødvendige forholdsregler kan Danmark styrke sin digitale sikkerhed og mindske sårbarheden over for fremtidige angreb





