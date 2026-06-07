Musical om Hvidstengruppen, Christian Eriksens fald og anden lokal news

En lokal teatergruppe skaber musical om Hvidstengruppen, Christian Eriksen får behandling på banen efter fald i testkamp, svømmehal går viralt med humor, dansk håndboldspiller topper Bundesliga-scoring, og flere lokale nyheder inklusive voldtægtssag og trafikulykke.

Hvis du er fascineret af 2. Verdenskrig, finder du ny underholdning på Jysk Musikteater i Silkeborg. Teatret har produceret en musical om Hvidstengruppen helt fra bunden.

Musicalleder Henrik Svenning forklarer, at som et lille teater valgte de at skrive deres egne stykker for at få mulighed for at spille dem, da det er svært at få lov til de store kendte titler, som normalt kræver større spillesteder. Statistikker viser, hvem der har mest sol og varme sommeren igennem. I fodbold var Christian Eriksen i stand til at forlade banen efter at være faldet i Danmarks testkamp mod Ukraine.

Han modtog behandling på banen og rejste sig selv, hvorefterspillerne dannede en beskyttende klynge om ham. Han kunne gå hen til ambulance, der kørte ind på Odense Stadion, og publikum brød ud i stor jubel. Brian Riemertalte kort, og holdet klappede ud til publikum før omklædningsrummet. En svømmehal har brugt en humoristisk video til at promote sig selv, og den er gået viralt blandt algoritmer.

Mathias Gidsel scorede 18 mål for Füchse Berlin i en sejr over Flensburg-Handewitt, og han blev suveræn topscorer i Bundesligaen med 319 mål, langt foran nummer to, Kai Häfner med 256. Merete Christensen mistede sine genstande på en kanotur, men en dykker fandt dem igen. DMI varsler lokale skybrud og torden for en række kommuner i Midt- og Vestjylland.

Realen på Fanø, et populært frivilligt spillested, er igen i krise efter tidligere at have haft en privat lejer i galleriform samt et yoga studie. En testkamp mellem Danmark og Ukraine forhindrede den sædvanlige regionale TV-udsendelse, men nyhederne forberedes af Mathilde Fomsgaard. Politiet efterforsker en voldtægtssag med involvering af en 16-årig pige, anmeldt om natten.

Rute 12 mellem Viborg og Herning var spærret efter en ulykke, hvor en 87-årig kvinde kørte op i bagside på en bil, der skulle svinge ind. Politiet oplyser, at det ikke er vurderet som alvorligt





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