Mumle og Hugorm tilføjet til Grøn Koncert – alle koncerter udsolgt!

Grøn Koncert har offentliggjort tilføjelsen af Mumle og Hugorm til årets program. Billetsalget har været rekordhøjt, og alle koncerter er udsolgt.

Glædelige nyheder for fans af dansk musik og Grøn Koncert ! Den populære sommerturné har netop udvidet sit allerede imponerende program med to nye, spændende navne: den talentfulde sangerinde Mumle og det energiske band Hugorm .

Dette kommer oven i en sommer, hvor interessen for Grøn Koncert har været massiv, og hvor billetsalget har slået alle rekorder. Over 200.000 billetter er allerede solgt, og alle koncerter er udsolgt, hvilket understreger Grøn Koncerts position som en af Danmarks mest elskede musikbegivenheder. Mumle, der har taget den danske musikscene med storm, ser frem til sin debut på Grøn Koncert. Hun udtrykker stor begejstring over at blive en del af den unikke fællesskabsstemning, som Grøn Koncert er kendt for.

For Mumle repræsenterer Grøn Koncert mere end blot en koncert; det er en tradition for mange familier, og hun glæder sig til at opleve den energi og glæde, som turnéen bringer med sig. Hun indrømmer også, at hun tidligere har lidt af FOMO (fear of missing out), når hun har fulgt med i Grøn Koncert på sociale medier, og nu ser hun frem til at være en aktiv del af oplevelsen.

Hun ser også frem til det sociale aspekt af turnéen, hvor hun kan tilbringe tid med andre kunstnere og deres teams, som hun allerede har et godt forhold til. Hun beskriver det som en "sindssygt hyggelig skoleudflugt stemning" med en samling af passionerede mennesker. Hugorm, med Simon Kvamm i spidsen, vender tilbage til Grøn Koncert efter en succesfuld optræden i 2024. Kvamm er en velkendt skikkelse i Grøn-sammenhæng, da han tidligere har optrådt med både Nephew og andre projekter.

Hans tilbagevenden lover en energisk og medrivende koncertoplevelse for publikum. Grøn Koncert, arrangeret af Tuborg og Muskelsvindfonden, er ikke kun en musikfestival, men også en velgørende begivenhed. Turnéen besøger otte byer i juli og samler nogle af Danmarks største navne for at skabe uforglemmelige koncerter, samtidig med at der samles penge ind til et godt formål.

Udover Mumle og Hugorm, tæller årets lineup allerede navne som Lukas Graham, Annika, Tessa og Benny Jamz, hvilket lover en varieret og spændende musikoplevelse for alle deltagere. Den fortsatte succes med billetsalget og tilføjelsen af disse populære kunstnere bekræfter Grøn Koncerts status som en af sommerens mest eftertragtede begivenheder





