Multiple News Stories Include Pakistan Air Strikes in Afghanistan, Ebola Update in DRC, and NASA Moon Mission Plans

Denne nyhedsoversigt dækker en række internationale begivenheder: Luftangreb af Pakistan i Afghanistan med mange civile ofre, ny situation med ebola i Congo,Trump's påstand om helikopter-skydning i Hormuzstrædet, Danmarks kvalifikation til VM i fodbold 2027, NASA's planlagte månemission, og en sundhedskampagne mod opioidbrug blandt unge. Der er også lokale historier fra Danmark om Tesla's FSD-system, en ny psykologisk test, og udfordringer på Aalborg Universitetshospital.

Ifølge Afghanistan har deres naboland Pakistan udført luftangreb mod landet, hvilket har kostet mindst 13 personer livet og såret 14 andre. Angrebene var ifølge ham rettet mod de afghanske provinser Khost, Kunar og Paktika og har kostet 11 børn, en kvinde og en ældre mand livet.

I en anden ankommelighed er antallet af smittetilfælde steget til 598, heriblandt 115 dødsfald. Ingen af de seneste tilfælde er registreret i nye sundhedszoner, men i områder med tidligere bekræftede ebola-tilfælde. Det gælder 17 zoner i provinsen Ituri, syv i Nord-Kivu og én i Syd-Kivu i den østlige del af landet. En 30-årig sudanesisk mand er sigtet for drabsforsøg efter et knivoverfald i Belfast.

Sagen har udløst indvandringskritiske protester og voldsomme uroligheder flere steder i Nordirland. Rapperen Benny Jamz skal ikke optræde på Smukfest, men festivalen er ikke klar til at sætte en endegyldig grænse for, hvornår artister skal udelukkes. Ud af de omkring 95.000 Tesla-biler på danske veje har cirka 30.000 den hardware, der kræves for at bruge køresystemet FSD Supervised. Tidligere i dag fik elbilselskabet grønt lys af Færdselsstyrelsen til at rulle systemet ud til danske bilister.

Ny dansk forskning viser, at en psykologisk test, som ikke mere bruges i tvangsanbringelsessager med grønlandske børn, også fejlvurderer forældre fra andre kulturer. De nordiske og baltiske lande er blevet enige om at styrke forsvars- og sikkerhedssamarbejdet, og Ukraine skal også være med.

Den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi har skrevet på X, at udenlandske styrker, der kommer i nærheden af iransk territorium, er i konstant fare på grund af deres egne fejl, almindelige ulykker eller for at blive fanget i krydsild. Han nævner ikke Trumps påstand om nedskydningen, men understreger, at Hormuzstrædet ikke er internationalt farvand. Danmark skal til VM i fodbold i Brasilien i 2027, efter det danske landshold vandt 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp.

På torsdag sparkes VM i fodbold i gang, og det sætter fokus på migranter, der er blevet deporteret fra USA og sidder fast i Mexico. DR's Sydamerikakorrespondent Kristian Almblad besøger et område i det nordlige Mexico City, som er beboet af migranter. Naturstyrelsen oplyser, at hvis du hører en hylende lyd på stranden og finder en sælunge, skal du ikke prøve at redde den. Ofte er ungerne ikke forladte, men moderen er ude for at finde føde.

Moderen kommer normalt én til to gange om natten for at amme eller passe ungen, før hun forlader den igen efter kort tid. Personalet på Aalborg Universitetshospital oplever i stigende grad at blive svinet til, og en ny kampagne skal lave om på det. NASA har annonceret en planlagt bemandet rumfærd til Månens sydpol i 2028.

Missionen, der finder sted i slutningen af 2027, vil ombord fire astronauter: Luca Parmitano fra ESA bliver pilot, Randy Bresnik fra NASA ledermissionen, og Andre Douglas og Frank Rubio fra NASA er missionsspecialister. De vil gennemføre tests i kredsløb om Jorden som forudsætning for månemissionen. Ifølge Donald Trump blev en amerikansk helikopter skudt ned over Hormuzstrædet, med to uskadte piloter involveret. Trump udtaler, at USA er nødt til at reagere på angrebet, uden at uddybe hvad det indebærer.

Sundhedsstyrelsen har lancert en kampagne rettet mod 13-20-årige, der skal øge opmærksomheden på risikoen ved at tage opioider. Kampagnen følger efter nye tal, der viser, at antallet af unge mellem 15 og 24 år indlagt med opioidforgiftning er mere end fordoblet på fem år. På Gug skole i Aalborg er man positive om budskabet





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