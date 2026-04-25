Mudret DM i Lemvig samlede unge fra hele landet

Lokalforeninger kæmpede om æren i Lemvigegnens Landboungdoms ottende uofficielle DM i Mudderbold, en dag fyldt med mudder, fodbold og fællesskab.

Lemvig var i går rammen om et mudret spektakel, da lokalforeninger fra hele Danmark samledes til den ottende udgave af det uofficielle Danmarksmesterskab i Mudderbold , arrangeret af Lemvig egnens Landboungdom .

Arrangementet, der tiltrak omkring 100 deltagere, forvandlede en stor mark til en kæmpe mudderpøl, hvor otte hold kæmpede om æren og en kasse øl. For at sikre de optimale mudderforhold blev der brugt et imponerende antal mellem 50 og 100 tons vand, hvilket resulterede i en bane med mudder i knæhøjde. Stemningen var høj, og deltagerne nød fuldt ud at kaste sig ud i det mudrede kaos.

Christian Damgaard, bestyrelsesmedlem og medarrangør, beskriver begivenheden som utroligt sjov, hvor holdene virkelig nyder at tonse rundt og blive beskidte. Udover selve fodboldturneringen var der også konkurrencer i bedste udklædning og kåring af årets traktor – en titel der gik til den person, der bedst havde pløjet gennem mudderet. DM i Mudderbold er mere end bare en sportsbegivenhed; det er en vigtig social begivenhed for de lokale unge.

For anden gang er den 19-årige Christian Damgaard med til at arrangere turneringen, og han fremhæver vigtigheden af at skabe et fællesskab. Han udtrykker sin glæde over, at de kan samle så mange unge fra både lokalområdet og resten af landet. Succesen med arrangementet er fantastisk, og det er tydeligt, at der er en stor energi og engagement omkring det. Efter den mudrede kamp ventede en velfortjent rengøring for deltagerne.

Lemvigegnens Landboungdom havde sørget for udendørsbrusere og et stort vandkar, så spillerne kunne få vasket mudderet af sig. Denne praktiske foranstaltning var særligt værdsat, da den banede vejen for den efterfølgende fest, der var åben for både deltagere og lokale tilskuere. Christian Damgaard forventer mellem 300 og 400 gæster til festen, hvor der vil være mulighed for at nyde øl og sodavand, og dermed støtte foreningens kasse.

Hele dagen var præget af en god stemning, og festen om aftenen lovede at blive en hyggelig afslutning på en mudret dag. Udover selve fodboldturneringen og festen, er arrangementet også en vigtig platform for at styrke det lokale fællesskab. Det giver de unge mulighed for at mødes, have det sjovt og skabe minder sammen.

Lemvigegnens Landboungdom har med DM i Mudderbold skabt en tradition, der ikke kun er populær blandt de deltagende hold, men også blandt de mange tilskuere og frivillige, der bidrager til at gøre arrangementet til en succes. Den årlige begivenhed er et bevis på, at det er muligt at skabe et positivt og engagerende miljø for unge mennesker, og at mudder og sjov kan være en fantastisk kombination.

Fremtiden ser lys ud for DM i Mudderbold, og arrangørerne er allerede i gang med at planlægge næste års turnering, hvor vinderholdet fra i år automatisk er kvalificeret. Den fortsatte succes af arrangementet er et tegn på, at der er et stort behov for sociale aktiviteter, der samler folk og skaber glæde





