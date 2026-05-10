Motorvejssvindel: Folk bliver holdt ind under dække af, at de har brug for hjælp, for at svindle dem

Flere politikredse advarer om, at der i sommermånederne dukker denne form for motorvejssvindel op. Svindelsager, hvor personer får folk til at holde ind under dække af, at man har brug for hjælp, for herefter at svindle dem på forskellig vis, er blevet en del af is-sæsonen. De her sager dukker op, når vejret bliver lunt, og der er nogen, der forsøger at spille på folks hjælpsomhed.

En bil, der holder ved frakørslen fra motorvejen, mens en eller flere personer står ved siden af og vifter med armene for at få hjælp fra forbikørende, er et syn, som flere bilister kan risikere at møde i de kommende måneder.

Flere politikredse advarer nemlig om, at der i sommermånederne dukker denne form for motorvejssvindel op. Svindelsager, hvor personer får folk til at holde ind under dække af, at man har brug for hjælp, for herefter at svindle dem på forskellig vis, er blevet en del af is-sæsonen. De her sager dukker op, når vejret bliver lunt, og der er nogen, der forsøger at spille på folks hjælpsomhed.

Hver uge om sommeren oplever Midt- og Vestsjællands Politi, Sydøstjyllands Politi og Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, at denne type svindel dukker op, når foråret rammer. Ingen af politikredsene kan oplyse, præcis hvor mange af disse svindelsager der har været det seneste år, men hos Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi oplyser Palle Hansen, at der har været 'et par stykker af disse sager' indtil videre i år.

Sælger smykker, selv om sagerne har til fælles, at der står en eller flere personer ved motorvejen og vinker efter hjælp, kan selve svindlen have forskellig form. Det fortæller Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi. I nogle tilfælde prøver de at sælge noget, der ikke har den værdi, det udgiver sig for, og i andre sager kan der være tale om flere gerningsmænd.

Midt- og Vestsjællands Politi har set tilfælde af, at den ene gerningsmand tømmer offerets bil for værdier, mens den anden gerningsmand står og taler med personen. Omrejsende kriminelle, der hurtigt rykker videre fra sted til sted, er det ofte svært at finde frem til gerningsmændene. Derfor opfordrer politiet også til at melde nummerpladen ind til politiet, hvis man kører forbi en person, der vinker efter hjælp ved motorvejen, hvor man selv tænker, at det ser mistænkeligt ud.

Gode råd til borgere er at være varsom og ringe til politiet og anmelde forholdet, hvis man vælger af at standse. Ligeså opfordrer Fyns Politi til at lade være med at lade personerne røre dig, hvis du stopper op, og kommunikationsrådgiver Sunniva Pedersen-Reng fra Fyns Politi har set eksempler på, at gerningsmændene forsøger at give folk smykker på, og så tager de dem af, hvor de får listet folks egne smykker med af på vejen





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motorvejssvindel Svin Folkesalg Omrejsende Kriminelle Varsomhed Anmelde Motorvejen Hjælp Smykker Bil Motorvejen Hjælp Smykker Bil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anna Thygesen udsat for telefonspoofing: Bankernes ansvar i svindelsager under lupAnna Thygesen blev snydt for over 100.000 kroner efter telefonspoofing, men fik tabet dækket. Hun kritiserer bankernes ansvar og har skrevet en bog om, hvordan man undgår svindel. Ingeniørens analyse viser, at små tekniske forskelle kan afgøre, om ofre får deres penge tilbage.

Read more »

Chers søn i krise: Får ikke flere penge af morSagen mellem verdensstjernen og hendes søn fortsætter, nu med et økonomisk opgør mellem de to.

Read more »

Vært skyder tilbage efter kritik om nyt satireprogram: Folk skal ikke skræmmes fra at følge medDe første udsendelser af 'Kommissionen' er allerede løbet over skærmen og i flere anmeldelser af programmet trækkes der tråde til 'Tæt på sandheden'.

Read more »

Flere og flere vil bo i et bofællesskabFlere og flere vælger at bo i bofællesskaber. Det viser en ny rapport fra Aalborg Universitet. En af dem er Maxi Novak, der ikke kunne forestille sig at bo på en anden måde.

Read more »