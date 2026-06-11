Motorstyrelsens datalæk skaber kaos og utryghed for tusindvis af borgere

En omfattende fejl i Motorstyrelsen har ført til, at personoplysninger for adressebeskyttede borgere er blevet lækket til private firmaer, og nu viser det sig, at underretningen om fejlen også var mangelfuld.

Det er kommet frem i lyset, at Skatteforvaltningen har måttet underrette omkring 73.000 danske borgere om et alvorligt brud på datasikkerheden. De berørte personer er alle kendetegnet ved at have navne- og adressebeskyttelse, hvilket betyder, at deres oplysninger normalt er skjult for offentligheden af hensyn til privatlivets fred eller personlig sikkerhed.

Desværre er disse følsomme data blevet blottet for en række private virksomheder på grund af en teknisk fejl i systemerne hos Motorstyrelsen. Dette er et af de mest kritiske datalæk i den danske stat i nyere tid, da det rammer en gruppe mennesker, som specifikt har bedt om at være skjult fra offentligheden. Når staten fejler i beskyttelsen af denne type data, undermineres tilliden til de digitale systemer, som borgerne er afhængige af i deres daglige interaktion med det offentlige.

Da sagen først blev kendt, reagerede Motorstyrelsen ved at sende underretningsbreve ud til 72.911 borgere. Ved første øjekast lignede det en korrekt og transparent håndtering af situationen, hvor myndigheden tog ansvar og informerede de berørte hurtigt. Underdirektør Claus Holm udtalte til medierne, at styrelsen så på sagen med stor alvor og var meget kede af, at fejlen var opstået. Han understregede, at man lukkede ned for fejlen, så snart man blev opmærksom på den.

Men billedet er mere komplekst, end styrelsen først gav indtryk af. En aktindsigt har nemlig afsløret, at den opgørelse, der ligger til grund for underretningerne, er behæftet med væsentlige fejl. Det betyder, at der potentielt er borgere, som er blevet ramt af lækket, men som aldrig har modtaget et brev, mens andre måske er blevet underrettet uden grund. Dette efterlader mange i en tilstand af uvished og frustration over myndighedernes manglende præcision.

Problemet stikker dybere end blot en enkelt fejl i en liste. Der rejses nu kritiske spørgsmål om, hvorvidt Motorstyrelsen overhovedet har haft adgang til de nødvendige historiske data for at kunne kortlægge det fulde omfang af lækket. Det er uklart, om CPR-kontoret har været i stand til at levere de nødvendige data over, hvem der tidligere har haft adressebeskyttelse i den periode, hvor fejlen var aktiv.

Uden disse historiske data er det i praksis umuligt at garantere, at alle berørte er blevet informeret korrekt. Den manglende præcision i opgørelsen rejser tvivl om styrelsens tekniske formåen og deres evne til at overholde GDPR-lovgivningens strenge krav om korrekt underretning ved databrud, hvilket kan få juridiske konsekvenser for styrelsen. Sagen har også fået ledelsesmæssige konsekvenser eller i det mindste skabt spekulationer om det i de politiske kredse.

Der er bemærket, at direktøren for Motorstyrelsen, Jørgen Rasmussen, ikke søger genvalg eller forlængelse af sin kontrakt, når den udløber i slutningen af august. Selvom der ikke er givet en officiel årsag til dette, bliver datalækket og den efterfølgende fejlbehæftede håndtering af sagen nævnt som en mulig medvirkende faktor. Det er en sag, der illustrerer den enorme risiko, der er forbundet med at centralisere store mængder personfølsomme data i systemer, der ikke er tilstrækkeligt sikret eller løbende overvåget af it-eksperter.

For de berørte borgere er skaden allerede sket. At få sin adresse blottet kan i værste fald have alvorlige konsekvenser, især hvis man er beskyttet på grund af konkrete trusler, vold eller stalking. At man oveni dette ikke kan stole på myndighedernes opgørelse over, hvem der rent faktisk er ramt, forstærker følelsen af magtesløshed over for det offentlige bureaukrati.

Det er nu op til Datatilsynet og andre relevante tilsynsmyndigheder at vurdere, om Motorstyrelsen har handlet i strid med loven, og om der skal falde sanktioner i form af bøder eller krav om gennemgribende systemændringer for at sikre, at lignende hændelser ikke gentager sig i fremtiden





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Motorstyrelsen Datalæk Persondata Adressebeskyttelse Offentlig Forvaltning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sølund Musik-Festival byder på kærlighed og fællesskab for personer med udviklingshandicapDen 41. udgave af Sølund Musik-Festival i Skanderborg samler 18.000 deltagere og 1.800 frivillige, herunder Lars Bakdahl Jørgensen, for at skabe musik, fællesskab og modvirke ensomhed blandt mennesker med udviklingshandicap, selvom billetsalget er faldet siden coronapandemien

Read more »

Elafgiftens udløb kan påvirke både husholdninger og statsministerens fremtidDen midlertidige nedsættelse af elafgiften udløber i 2027, hvilket kan medføre højere regninger for mange familier og skabe politisk pres på regeringen og statsminister Mette Frederiksen.

Read more »

Nationalbankens advarsel: Stigende boligpriser i København og Aarhus kan skabe selvforstærkende bobleNationalbanken har i en ny analyse advaret om, at de kraftige boligprisstigninger i og omkring København samt i Aarhus kan blive drevet af forventningsbaseret efterspørgsel, ikke kun af indkomster og renter. Store egenkapitalreserver og støtte fra forældre gør køberne i stand til at byde højere priser, hvilket kan forstærke prisstigningerne og skabe en risikabel selvforstærkende udvikling.

Read more »

Borgere i de små landsbyer omkring Microsofts planlagte datacentre er langt fra tilfredse med kommunens beslutning.Borgere i de små landsbyer omkring Microsofts planlagte datacentre er langt fra tilfredse med kommunens beslutning. De frygter, at især én ting kan skabe nabostrid.

Read more »