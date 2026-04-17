Motorregistret-læk: Tusindvis med adressebeskyttelse potentielt kompromitteret

En alvorlig fejl i Motorregistret har potentielt kompromitteret adresseoplysninger på op mod 73.000 danskere, herunder personer med navne- og adressebeskyttelse. Fejlen har tilladt private virksomheder at tilgå beskyttede data over en femårig periode, mens myndighedernes manglende logføring rejser bekymring.

Op mod 73.000 danskere står potentielt over for en årelang konsekvens af et alvorligt datalæk fra Motorregistret . Lækket har påvirket personer, der ellers har valgt at benytte sig af navne- og adressebeskyttelse. I en periode på fem år har private virksomheder haft mulighed for at søge på navne og adresser på borgere, der netop har ønsket at holde disse oplysninger fortrolige af forskellige årsager, hvad enten det skyldes personlige sikkerhedshensyn eller andre personlige forhold.

Motorstyrelsen anslår, at det ikke er alle de påvirkede 73.000 borgere, hvis fortrolige oplysninger er blevet videregivet. Alligevel har styrelsen valgt at udsende et brev til samtlige berørte borgere for at informere dem om den potentielle risiko. En af de berørte borgere er Anders Friis, der i dag arbejder som informationssikkerhedskoordinator. Tidligere har han haft en rolle som SSP-medarbejder, hvor han arbejdede tæt sammen med politi og socialvæsen om unge. En del af hans tidligere arbejde involverede en gruppe unge, hvis adresser han i dag ikke ønsker skal være kendt af. Han udtrykker bekymring over situationen og udtaler, at der findes personer, som potentielt kan have skumle hensigter og kan finde på at opsøge tidligere myndighedspersoner. Anders Friis kritiserer Motorstyrelsens håndtering af sagen og beskriver den som 'håbløs'. Han mener, at den information, der er blevet kommunikeret ud, efterlader lige så mange ubesvarede spørgsmål som svar. Familien, der ejer den bil, hvis registrering har været årsagen til, at Anders Friis er havnet i datalækket, er et symbol på den utilsigtet udlevering af personlige data. Motorstyrelsen har oplyst til DR Nyheder, at de ikke kan identificere, hvilke specifikke virksomheder der har haft adgang til oplysningerne. Dette aspekt af sagen undrer i den grad informationssikkerhedskoordinatoren, som stiller sig kritisk over for manglen på logning. Anders Friis undrer sig dybt over, hvorfor der ikke føres log over tilgåelsen af personlige data i et offentligt IT-system. Han finder det direkte skræmmende, at man i et system, der håndterer så følsomme oplysninger, ikke har overblik over, hvem der tilgår borgernes data. Beskeden, som er sendt ud til de 73.000 danskere, angiver, at fejlen blev opdaget den 15. juli 2025. Imidlertid begynder Motorstyrelsen først i april 2026 at kontakte de borgere, hvis adresser potentielt er blevet kompromitteret. Denne tidsforsinkelse på ti måneder undrer Anders Friis betragteligt. Han påpeger, at der er gået en lang periode, før de berørte individer modtog besked om den potentielle lækage. DR Nyheder har rettet henvendelser til Motorstyrelsen for at få svar på, hvorfor der skulle gå ti måneder, før borgerne blev informeret, om der føres log over systemtilgange, og hvilken specifik fejl der førte til datalækket. Disse spørgsmål har endnu ikke modtaget et svar. Motorstyrelsen har udsendt en officiel udtalelse, hvori de udtrykker stor beklagelse over fejlens opståen og forsikrer, at sagen tages med største alvor. De oplyser, at fejlen blev lukket ned, så snart den blev opdaget, og de anerkender, at situationen kan skabe frustration og bekymring, især når det omhandler navne- og adressebeskyttelse, hvor beskyttelsen af oplysninger er afgørende. Yderligere detaljer om årsagen til fejlen og manglen på logning forbliver uafklarede på nuværende tidspunkt





Motorregistret-fejl rammer 73.000 danskere med adressebeskyttelse
Sagen er anmeldt til Datatilsynet.

