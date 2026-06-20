Morten Kirckhoffs bog om sin fars sygdom: 'Da min far, var min far'

Morten Kirckhoff har skrevet en bog om sin fars sygdom og hvordan det har påvirket ham. Han fortæller om, hvordan hans far blev mere og mere glemsom, og hvordan det var svært for ham at se ham sådan. Han fortæller også om, hvordan han selv har prøvet at give videre til sine børn, hvad han har lært af sin far.

Efter at Morten Kirckhoff s far blev syg, skete der noget uventet med ham selv. Han blev mere og mere glemsom, og det var svært for Morten at se ham sådan.

Hans far havde altid været en aktiv og handlekraftig mand, der altid havde gang i nye projekter. Men da sygdommen demens groede sig dybere fast i faren, blev det sværere og sværere for Morten at se ham sådan. Han husker godt, da hans far løb sit sidste marathon i en alder af 73 år, og han husker godt, da hans far kunne det meste, men pludselig ikke kunne noget.

Morten Kirckhoff har skrevet en bog ud fra sin egen historie, der hedder 'Da min far, var min far'. I bogen fortæller han om, hvordan han har oplevet at have sin far syg, og hvordan det har påvirket ham. Han fortæller om, hvordan hans far blev mere og mere glemsom, og hvordan det var svært for ham at se ham sådan.

Han fortæller også om, hvordan han selv har prøvet at give videre til sine børn, hvad han har lært af sin far. Han fortæller om, hvordan han har lært at turde leve et liv, hvor han ikke træffer beslutninger ud fra, hvad andre synes, eller andres forventninger, men hvor han tør træffe modige beslutninger i sit eget liv. Han fortæller om, hvordan han har lært at vise modet og at turde stå ved sig selv.

Det er noget, han taler om med sine børn, og noget, han viser ved at tale om dybe og sårbare ting. Han fortæller også om, hvordan han har lært at sætte mere pris på livet, og hvordan han har gjort sig selv stærkere og modigere gennem at være igennem det hele





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Morten Kirckhoff Demens Glemsomhed Livsstil Selvudvikling Mod

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