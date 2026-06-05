Morten Bødskov: Regeringen vil gøre livet surt for afviste asylansøgere på Kærshovedgård

Den nye udlændinge- og integrationsminister, Morten Bødskov (S), har beskæftiget sig med den kritiserede Kærshovedgård, hvor omkring 250 afviste asylansøgere, udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold befinder sig. Morten Bødskov har sagt, at han vil gøre livet surt for dem, der befinder sig på Kærshovedgård, for at få dem ud af Danmark. Han har også sagt, at regeringen arbejder for at begrænse beboernes frihed, mens de befinder sig på Kærshovedgård, blandt andet ved at opføre højere hegn og at anvende fodlænker til dem, der ikke overholder deres meldepligt. Det er dog ikke klart, hvornår naboerne kan forvente handling fra regeringen. Morten Bødskov har sagt, at en løsning rykker sig tættere på efter et EU-ministermøde i Luxembourg, hvor det var et tema at etablere et udrejsecenter uden for EU. Men han har ikke givet nogen konkrete oplysninger om, hvornår en løsning kan forventes. Naboerne til Kærshovedgård er skeptiske over for Morten Bødskovs besked, og flere har sagt, at de ikke ved, hvad de skal tro på, da de har hørt det før fra politikere før. Morten Bødskov har sagt, at han forstår de bekymringer, som naboerne har, og at de kan stole på, at regeringen gør alt, hvad de kan, for at løse problemet. Men naboerne er ikke overbeviste, og flere har sagt, at de vil fortsætte med at følge sagen tæt, for at se, om regeringen følger sine ord med handling. Morten Bødskovs besked til naboerne til Kærshovedgård er, at de kan stole på, at regeringen gør alt, hvad de kan, for at løse problemet, men naboerne er skeptiske og vil fortsætte med at følge sagen tæt.,

Den nye udlændinge- og integrationsminister, Morten Bødskov (S), har beskæftiget sig med den kritiserede Kærshovedgård , hvor omkring 250 afviste asylansøgere , udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold befinder sig.

Morten Bødskov har sagt, at han vil gøre livet surt for dem, der befinder sig på Kærshovedgård, for at få dem ud af Danmark. Han har også sagt, at regeringen arbejder for at begrænse beboernes frihed, mens de befinder sig på Kærshovedgård, blandt andet ved at opføre højere hegn og at anvende fodlænker til dem, der ikke overholder deres meldepligt. Det er dog ikke klart, hvornår naboerne kan forvente handling fra regeringen.

Morten Bødskov har sagt, at en løsning rykker sig tættere på efter et EU-ministermøde i Luxembourg, hvor det var et tema at etablere et udrejsecenter uden for EU. Men han har ikke givet nogen konkrete oplysninger om, hvornår en løsning kan forventes. Naboerne til Kærshovedgård er skeptiske over for Morten Bødskovs besked, og flere har sagt, at de ikke ved, hvad de skal tro på, da de har hørt det før fra politikere før.

Morten Bødskov har sagt, at han forstår de bekymringer, som naboerne har, og at de kan stole på, at regeringen gør alt, hvad de kan, for at løse problemet. Men naboerne er ikke overbeviste, og flere har sagt, at de vil fortsætte med at følge sagen tæt, for at se, om regeringen følger sine ord med handling.

Morten Bødskovs besked til naboerne til Kærshovedgård er, at de kan stole på, at regeringen gør alt, hvad de kan, for at løse problemet, men naboerne er skeptiske og vil fortsætte med at følge sagen tæt.





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