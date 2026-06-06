Morten Bødskov giver op i kampen mod udlændinge

Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har sagt til naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård, at han har planer om at reducere antallet af beboere på centeret. Det er imidlertid ikke noget, der er nævnt i regeringsgrundlaget for den nuværende regering.

Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har sagt til naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård , at han har planer om at reducere antallet af beboere på centeret. Det er imidlertid ikke noget, der er nævnt i regeringsgrundlaget for den nuværende regering.

Peter Kofod fra Dansk Folkeparti mener, at det viser et tydeligt billede af, at regeringen har givet op i kampen mod udlændinge. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets politiske ordfører, men uden held. Morten Bødskov har dog slået fast, at han torsdag har været til et EU-ministermøde, hvor det blev meldt, at det første udrejsecenter uden for EU rykker tættere på





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Morten Bødskov Udrejsecenter Kærshovedgård Udlændinge- Og Integrationsminister Dansk Folkeparti Socialdemokratiet

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