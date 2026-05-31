Mors-Thy kæmper for historisk bronzemedalje mod GOG

Mors-Thy Håndbold jagter deres første DM-medalje nogensinde, men GOG vandt første bronzekamp 38-31. Frederik Bjerre satte scoringsrekord med 278 mål på sæsonen.

Mors-Thy Håndbold har aldrig vundet en DM-medalje, og derfor er kampen om bronze, som udkæmpes mod GOG , en stor ting for nordvestjyderne. Det motiverer os helt vildt at spille de her medaljekampe.

Det har været en drøm, siden sæsonen startede, sagde Lasse Pedersen til TV 2 før kampstart. Vi er fantastisk stolte af holdet og trænerteamet og hele oplandet. Det vil være fantastisk for os at få en bronzemedalje. Det vil være historisk for os.

Altså en historisk vigtig duel i denne uge for Mors-Thy, som skal forsøge at rejse sig oven på semifinalenederlagene til Aalborg. Desværre for Mors-Thy vil modstanderne fra Sydfyn også hjertens gerne have fingre i DM-tredjepladsen. Måske mest på grund af muligheden for Champions League-håndbold i næste sæson. Allerede efter fem minutters håndbold fik gæsterne, personificeret ved Victor Norlyk, bogstaveligt talt på munden.

Norlyks velkendte fodfinte endte i en hård GOG-tackling, en smag af blod og en hævet overlæbe. Således velkommen til Svendborg, men Norlyk og vennerne fra Mors og Thy rejste sig ufortrødent og spillede fint med både på banen og måltavlen. Gennem sæsonen har det været vanskeligt for Mors-Thy at holde styr på GOGs rapfodede bagspillere, og sådan blev det igen i dag. Oli Mittun og Hjalte Lykke tvang til tider de tunge drenge i blåt en tur på glatis.

Blandt andet derfor gik hjemmeholdet foran til pausen med 19-17. Og netop de to bevægelige GOG-fyre lå da også forrest i bevidstheden hos Mors-Thy-forsvarerne, da dommerne fløjtede første halvleg af. Det handler om at få styr på Hjalte og Oli. Så har vi også styr på de andre, sagde Mors-Thys Kasper Didriksen på vej ud til pausesnakken.

Undervejs, mens alle spillede om bronzemedaljer, ræsede den tidligere Mors-Thy- og TTH-spiller Frederik Bjerre, som nu spiller for GOG, op og ned ad sin venstrekant og skrev sin helt egen side i håndboldhistorien. Aldrig før har nogen spiller scoret så mange gange på en enkelt sæson, som han nu har gjort i denne. 275 mål lød rekorden på. I øvrigt sat af Nicolaj Jørgensen fra Hanstholm i sidste sæson, hvor han bragede mål ind for SønderjyskE.

Men nu er Frederik Bjerre - med otte mål i dag oppe på 278 scoringer i sæsonen 2025/2026. Dermed overtager han scoringsrekorden. Medmindre Mors-Thys Victor Norlyk, som efter dagens kamp har lavet 272 sæsonmål, overgår ham den næste uges tid. Anden halvleg i Arena Svendborg bød, desværre for Mors-Thy, ikke på nogen store forandringer.

Begge hold trak 7 mod 6-spillet op af værktøjskassen, når det kneb bare en smule. Dermed fortsatte målene med at hagle ind i begge ender, og det er som regel til GOGs fordel. Sådan blev det også i dag, og selvom Mors-Thy forsøgte sig med et helbanepres i de sidste minutter, så var det ikke nok. Faktisk gik det mere galt end genialt til sidst, og cifrene blev mere forskellige, end spillet på banen egentlig var.

GOG vandt med 38-31 og kan dermed sikre bronzemedaljerne på udebane på torsdag, hvor Mors-Thy med en sejr tvinger bronzeserien ud i en tredje og afgørende kamp. Jeg synes, det er en fortjent sejr til GOG. Kynismen fra minut 48 til 60 var for dårlig, sagde Mors-Thys Niclas Hald til TV 2 lige efter slutfløjt. Han mener dog, at præstationen og spillet giver håb om, at en god sæson fortsat kan ende med de første DM-medaljer nogensinde til Mors-Thy Håndbold.

Det giver meget håb. Vi kan sagtens være med. jeg tror på, at vi vinder på hjemmebane, og så skal vi herned igen. Tidligere på eftermiddagen vandt Aalborg Håndbold helt som forventet den første DM-finale over Skanderborg AGF. Dog med mindst mulig margin: Niklas Landin måtte trække en straffekastredning op af rygsækken efter tid for at sikre Aalborg sejren på 30-29.

Vi sled lidt med det, sagde Mads Hoxer, Aalborg Håndbolds landsholdsstjerne fra Thisted, efter kampen til TV 2. Med sejren kan Aalborg Håndbold nu sikre sig DM-guldet på torsdag, når Skanderborg AGF lægger halgulv til DM-finale nummer to. Vi er glade. Det var det, vi kom efter.

Det var ikke lige kønt fra vores side, men to point er to point, siger Mads Hoxer. Mors-Thy og GOG spiller også igen torsdag aften, når nordvestjyderne på hjemmebane skal forsøge at tvinge bronzeserien ud i en kamp nummer tre





