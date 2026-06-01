Ny forskning viser, at koffein kan påvirke hjernen senere på dagen og helt ind i nattens søvn. Forskerne peger på, at hverken smartwatches eller mange søvnapps nødvendigvis opfanger ændringerne.

Ny forskning peger på, at morgenkaffen kan påvirke kroppen meget længere end man tidligere har antaget. Forskere har gennemgået resultaterne fra 32 studier, som strækker sig over mere end 40 år.

Selv koffein, der indtages om morgenen, kan påvirke hjernen senere på dagen og helt ind i nattens søvn. Ifølge forskerne blokerer koffein signalstoffet adenosin, som normalt hjælper kroppen med at forstå, at det er tid til hvile. Undersøgelserne viser blandt andet, at koffein kan reducere aktiviteten af de langsomme hjernebølger, som forbindes med den dybe og restituerende søvn. I stedet registreres mere aktivitet, som minder om den tilstand, hjernen befinder sig i, når man er vågen.

Det særlige ved resultaterne er, at mange mennesker sandsynligvis ikke selv opdager forskellen. Forskerne peger også på, at hverken smartwatches eller mange søvnapps nødvendigvis opfanger ændringerne. Ifølge forskerne kan koffein også gøre det sværere for kroppen at komme sig efter søvnmangel. Efter en dårlig nats søvn forsøger kroppen normalt at kompensere ved at skabe mere dyb søvn den efterfølgende nat.

Dermed risikerer nogle at havne i en ond cirkel, hvor træthed fører til mere kaffe, som igen kan påvirke den søvn, kroppen har brug for til at restituere. De nye resultater viser dog, at effekten af morgenens kop kaffe muligvis varer betydeligt længere, end mange kaffeelskere har troet





