Mops fundet efter 36 timers eftersøgning takket være frivillige og drone

En toårig mops ved navn Perle, der forsvandt efter en kort panikreaktion, blev fundet efter 36 timers intens eftersøgning. Familien, der var ude af sig selv af bekymring, fik hjælp af den frivillige organisation Vi Finder Hund og deres droneteknologi til at lokalisere den savnede hund.

En ellers fredelig aften for familien Gallus tog en uventet og bekymrende drejning, der hurtigt udviklede sig til enhver hundeejers værste mareridt. Den toårige mops Perle forsvandt sporløst fra hjemmet tirsdag aften, en hændelse der kastede familien ud i en desperate jagt efter deres elskede kæledyr. 'Vi lod døren stå åben hele aften, hvis nu hun skulle komme hjem,' fortæller Perles ejer, Lone Gallus, med en stemme der vidner om den store lettelse.

Hændelsen, der udløste Perles flugt, var en kortvarig, men intens konfrontation med familiens ældre mops på 12 år. Perle kom under et kort øjeblik til at bide sin storesøster i øret, hvilket skabte stor panik hos den gamle hund. I et forsøg på at skabe ro i situationen, tog Lone Gallus' søn fat i Perle, men den unge mops blev forskrækket og flygtede ud af huset i en utrolig fart.

Trods sønnens forsøg på at følge efter hende, var Perle alt for hurtig og forsvandt ud af syne på et øjeblik. 'Vi gik længe rundt i skoven og rundt i området, men det var for mørkt til at finde hende,' forklarer Lone Gallus, hvis stemme stadig bærer præg af den angstfyldte tid. Dagene der fulgte, var præget af intens eftersøgning og stigende desperation. Familien delte utallige opslag i diverse Facebook-grupper og ringede rundt til lokale, i et forsøg på at sprede budskabet og finde deres savnede hund.

Da deres egne ressourcer og netværk var ved at være udtømt, indså de, at de havde brug for professionel hjælp. De kontaktede derfor Vi Finder Hund, en organisation af dedikerede frivillige, der specialiserer sig i at hjælpe danske hundeejere i nød. Her fik de kontakt med Kasper Kastoft, som er regionsansvarlig i Midtjylland og en erfaren hundesøger. Kasper Kastoft gik straks i gang med eftersøgningen, og hans utrættelige indsats skulle vise sig at være afgørende. 'Kasper var så effektiv, han gav bare ikke op,' siger Lone Gallus og understreger den taknemmelighed, hun føler over for den frivillige.

Den første dag bød ikke på held, men anden dag skulle vise sig at blive den store sejr for Perle og hendes familie. Ved hjælp af en drone lykkedes det Kasper Kastoft at få øje på en lille plet ved et læbælte på en gård. 'Jeg havde dronen i vejret, og så kunne jeg bare se en lille plet, som ikke var meget større end en hare. Da jeg zoomede ind kunne jeg se, at det var Perle, der lå ligeså stille,' fortæller Kasper Kastoft om øjeblikket, hvor han lokaliserede den savnede hund.

Kort tid efter blev Perle genforenet med sin lykkelige familie. 'Det var så befriende. Hun farede lige op i armene på mig, og var så glad og tilbage til sit gamle jeg,' beskriver Lone Gallus den rørende genforening. Den samlede tid, det tog at finde Perle, var 36 timer. For Kasper Kastoft er det altid en dybt tilfredsstillende oplevelse at lykkes med at finde en forsvunden hund. 'Det giver bare en dejlig og rar fornemmelse. Når man ser den lille plet på dronen, giver det bare et sæt i hele kroppen,' siger han med et smil.

Lone Gallus er ikke i tvivl om, at uden Kaspers hjælp, ville det ikke have været muligt at finde Perle. 'Vi er så taknemmelige for Kasper. Han var så sød og god,' afslutter hun, lettelsen tydeligt mærkbar i stemmen.





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hundefund Mops Savnet Hund Frivillige Drone

United States Latest News, United States Headlines

