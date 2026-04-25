Molslaboratoriet dropper rewilding – ny aktiv forvaltning tages i brug

Den nye ejer af Molslaboratoriet lægger afstand til de sidste 10 års rewilding-praksis og satser på en mere aktiv forvaltning af naturområdet i Mols Bjerge for at sikre biodiversiteten og bestandes fødegrundlag.

Molslaboratoriet s nye ledelse markerer et skifte i forvaltningen af det unikke naturområde i Mols Bjerge . Efter ti års fokus på rewilding, altså en tilgang hvor naturen får lov at udvikle sig mere frit, tager den nye ejer nu afstand fra denne praksis og lægger op til en mere aktiv og målrettet forvaltning.

Seniorbiolog Thor Hjarsen fra Molslaboratoriet udtaler i et interview med Ingeniørens EcoTech, at en del af løsningen fremover vil være en mere aktiv forvaltningspraksis, samt etablering af større arealer, hvor den lokale bestand kan finde tilstrækkelig føde. Dette indikerer en erkendelse af, at en fuldstændig passiv tilgang ikke har givet de ønskede resultater, og at en mere håndgriben indsats er nødvendig for at sikre biodiversiteten og sundheden i området.

Rewilding har været en populær tilgang til naturforvaltning i de seneste år, baseret på ideen om, at naturen bedst kan klare sig selv, når menneskelig indgriben minimeres. I Molslaboratoriet har dette betydet en begrænset intervention i økosystemet, med fokus på at lade naturlige processer udspille sig. Imidlertid har denne tilgang muligvis ikke været tilstrækkelig til at imødekomme de specifikke udfordringer, som området står overfor.

Mols Bjerge er et unikt landskab med en særlig flora og fauna, og det kræver en skræddersyet forvaltningsstrategi for at bevare denne. Den nye ledelses beslutning om at bevæge sig væk fra rewilding og mod en mere aktiv forvaltning tyder på, at man har vurderet, at en mere direkte indgriben er nødvendig for at sikre en positiv udvikling. Dette kan omfatte målrettede tiltag for at forbedre levesteder, kontrollere invasive arter, eller fremme bestande af truede arter.

Det er afgørende, at denne nye forvaltningspraksis er baseret på solid videnskabelig viden og en grundig forståelse af økosystemets dynamik. Skiftet i forvaltningsstrategi rejser spørgsmål om, hvordan den nye tilgang konkret vil blive implementeret. Vil det indebære en øget indsats for at bekæmpe skovning, regulere afgræsning, eller genoprette vådområder? Det er også vigtigt at overveje, hvordan man kan balancere behovet for aktiv forvaltning med ønsket om at bevare områdets naturlige karakter.

En vellykket forvaltning af Molslaboratoriet kræver en holistisk tilgang, der tager hensyn til både økologiske, økonomiske og sociale faktorer. Det er essentielt, at der sker en åben dialog med lokale interessenter, herunder landmænd, lodsejere og naturorganisationer, for at sikre en bred opbakning til den nye forvaltningsstrategi. Molslaboratoriet er en dansk spydspids inden for naturforvaltning, og den nye tilgang vil sandsynligvis have betydning for, hvordan man forvalter naturområder i resten af landet.

Det er derfor afgørende, at processen er gennemsigtig og baseret på de bedste tilgængelige data og ekspertise. Fremtidens Molslaboratorium skal være et eksempel på, hvordan man kan kombinere naturbeskyttelse med en bæredygtig udvikling





