Molslaboratoriet dropper rewilding: Aktiv forvaltning skal sikre dyrenes fremtid

Den nye ejer af Molslaboratoriet lægger afstand til de sidste 10 års rewilding-praksis og går i stedet ind for en mere aktiv forvaltning af naturområdet i Mols Bjerge. Målet er at sikre dyrenes trivsel og en sundere biodiversitet.

Molslaboratoriet s nye ledelse markerer et skifte i forvaltningen af det unikke naturområde i Mols Bjerge . Efter ti års fokus på rewilding, hvor naturen i vid udstrækning fik lov at udvikle sig frit, lægger den nye ejer nu op til en mere aktiv og målrettet tilgang.

Seniorbiolog Thor Hjarsen forklarer i et interview med Ingeniørens EcoTech, at en del af løsningen fremover vil være en mere aktiv forvaltningspraksis, kombineret med udvidelse af arealer, hvor dyrebestanden kan finde tilstrækkelig føde. Dette signalerer en bevægelse væk fra den passive tilgang, der har præget området de seneste år, og mod en mere interventionistisk strategi, der sigter mod at optimere levestederne for de vilde dyr og sikre en sundere og mere robust bestand.

Rewilding-tilgangen, der har været dominerende i Molslaboratoriet i det seneste årti, har haft til formål at genskabe mere naturlige økosystemer ved at minimere menneskelig indgriben. Dette har indebåret, at dyrebestanden i vid udstrækning har været overladt til sig selv, med minimal fodring eller arealförvaltning. Selvom denne tilgang har haft visse succeser, har den også medført udfordringer, herunder perioder med fødemangel for visse arter, især i vintermånederne.

Den nye ledelse argumenterer for, at en mere aktiv forvaltning er nødvendig for at sikre dyrenes trivsel og for at opretholde en sund biodiversitet. Dette kan omfatte målrettet fodring i perioder med fødemangel, regulering af vegetationen for at skabe bedre levesteder, og overvågning af dyrebestanden for at sikre, at den forbliver inden for bæredygtige grænser. Ændringen i forvaltningstilgang rejser også spørgsmål om balancen mellem menneskelig indgriben og naturlige processer i naturbeskyttelsen.

Nogle kritikere frygter, at en mere aktiv forvaltning kan føre til en unaturlig manipulation af økosystemet, mens tilhængere argumenterer for, at det er nødvendigt for at sikre dyrenes overlevelse og for at opretholde en sund biodiversitet. Debatten om Molslaboratoriets fremtidige forvaltning afspejler en bredere diskussion om naturbeskyttelse og rewilding i Danmark.

Mens rewilding har vundet popularitet som en lovende tilgang til at genoprette naturlige økosystemer, er det også blevet kritiseret for at være en idealiseret og urealistisk tilgang, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn til de specifikke forhold i danske landskaber. Molslaboratoriet, som et af Danmarks mest ambitiøse rewilding-projekter, har været et vigtigt laboratorium for at teste og evaluere denne tilgang.

Den nye ledelses beslutning om at bevæge sig væk fra rewilding og mod en mere aktiv forvaltning kan derfor have betydelige konsekvenser for fremtidige naturbeskyttelsesprojekter i Danmark. Derudover rejser ændringen spørgsmål om de etiske overvejelser omkring dyrevelfærd og menneskelig indgriben i naturen. Er det mere etisk at lade dyrne klare sig selv, selvom det betyder, at nogle vil sulte, eller er det mere etisk at gribe ind og sikre deres overlevelse, selvom det indebærer en manipulation af økosystemet?

Disse spørgsmål er komplekse og kræver en grundig debat, der involverer både forskere, naturbeskyttelsesorganisationer og offentligheden. En kommentar på et online forum fremhæver også bekymringer om tilførsel af næringsstoffer gennem fodring, og den potentielle negative indvirkning på artsdiversiteten, da overgødning er et stort problem i dansk landbrug





