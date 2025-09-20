Modvind for den grønne omstilling: Tilbageslag er nødvendigt, mener ekspert

Eksperten Bo Øksnebjerg fra EY vurderer, at modgangen for den grønne omstilling er et nødvendigt skridt for at skabe en mere forretningsrelevant og værdiskabende bæredygtighedsdagsorden. Erfaringer fra tidligere kriser viser, at virksomheder kan komme stærkere ud på den anden side.

Danske Bank og PwC er partnere på Børsen Bæredygtig, hvilket sikrer fri adgang til alle artikler for alle læsere. Den grønne omstilling er i øjeblikket udfordret af modvind, men dette tilbageslag er nødvendigt for at styrke bæredygtighed sdagsordenen, mener Bo Øksnebjerg, partner i EY, der har fulgt udviklingen tæt i mange år. Erfaringer fra finanskrisen viser, at virksomheder kan komme stærkere ud på den anden side, og Øksnebjerg er derfor forholdsvis fortrøstningsfuld.

Han pointerer, at der har været hårde år, hvor stigende renter og inflation har fordyret grønne energiprojekter, og hvor energikrisen efter invasionen af Ukraine har fået lande til at fokusere mere på kul og gas. Dertil kommer EU's tilbagevenden fra bæredygtighedslovgivning og modstand mod grønne initiativer i USA. En undersøgelse fra Dansk Industri viser, at klima er rykket ned på erhvervslivets dagsorden, men Øksnebjerg ser dette som en mulighed for at gøre bæredygtighed mere forretningsrelevant i fremtiden. Han understreger, at mange virksomheder bruger situationen til at genbesøge deres strategier og stille større krav om værdiskabelse, hvilket han ser som positivt på sigt. Planeten har ikke tid til at vente, og der er brug for handling nu.\Øksnebjerg, med sin tidligere erfaring som generalsekretær i Verdensnaturfonden (WWF) og nu som bæredygtighedskonsulent, har set omstillingen fra forskellige vinkler. Han henviser til finanskrisen i 2008, hvor mange virksomheder nedlagde bæredygtighedsafdelinger på grund af økonomiske prioriteringer. Dengang var fokus på CSR (Corporate Sustainability Reporting), men senere genopstod bæredygtighedsarbejdet og blev mere relevant for virksomhederne. Han forventer en lignende udvikling i dag, hvor virksomheder bruger situationen til at genoverveje deres tilgang. Selv i USA, hvor der er modstand mod bæredygtighed, fortsætter mange virksomheder med at arbejde på området, fordi der er penge at spare. Det internationale samfund har mål inden 2030, og tidstab er kritisk. EU's omnibuspakke, der skal forenkle rapportering, er ikke ensbetydende med mindre arbejde, understreger han. Selvom klima ligger længere nede på dagsordenen i visse erhvervskredse, mener Øksnebjerg, at der stadig er fokus på bæredygtighedsarbejde i større virksomheder, som stiller krav til underleverandører, og dermed sikrer at økosystemet fortsætter med at udvikle sig. De kommende direktiver, som afskovningsdirektivet, emballagedirektivet og EU's produktpas, vil tvinge virksomheder til omstilling. \De nye regler for bæredygtig emballage med afgifter, systemer og krav til genanvendelse er under udrulning i EU, selvom nogle argumenterer for ændringer. Der er også et digitalt pas, der skal vise produktets indhold, oprindelse og bæredygtighed online. Øksnebjerg ser også mod Kina som et eksempel. For 30 år siden var Kina verdens største CO2-udleder, men nu er landet førende inden for grøn energi og elbiler. Flere spår, at Kinas udledningskurve vil knække i år, og landet forventes at nå sine klimamål om at blive CO2-neutrale i 2060. Øksnebjerg udtrykker bekymring over de nuværende udfordringer, men han er overbevist om, at bæredygtighed vil genvinde sin relevans, fordi det er nødvendigt. Han peger på, at virksomhederne i sidste ende vil opdage de økonomiske fordele, der er forbundet med bæredygtig praksis, hvilket vil drive udviklingen fremad





Bæredygtighed Grøn Omstilling Klima Virksomheder Økonomi

