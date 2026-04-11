Moderne Drabsjagt: DNA-teknologi Genvækker Gamle Sager

Efterforsker Martin Wittrup Enggaard åbner dørene til moderne drabsefterforskning og forklarer, hvordan DNA-teknologi revolutionerer opklaringen af gamle uopklarede sager. Hør om Hanne With-sagen, etiske dilemmaer og kampen mod tiden.

Vi mennesker er fundamentalt ens, men de små forskelle er afgørende. Med moderne teknik og adgang til offentlige DNA-databaser har politiet åbnet en række gamle drabssager, hvor de mikroskopiske forskelle afslører gerningsmænd. Erfaren efterforsker Martin Wittrup Enggaard deler sine erfaringer i denne uges Transformator, hvor han belyser den banebrydende udvikling inden for drabsefterforskning.

På Martin Wittrup Enggaards skrivebord hviler en samling portrætter, billeder af ofrene for nogle af landets mest alvorlige forbrydelser, der stadig er uopklarede. Hans mission er at fjerne dem et efter et, i takt med at han finder de gerningsmænd, der går frit omkring, uvidende om, at deres forbrydelser stadig er i fokus. Disse sager, som engang lå gemt i støvede papkasser under Politigården i København, er nu blevet genoplivet med en helt ny tilgang. Martin har gennem mange års ihærdigt arbejde overbevist politiets ledelse og politikerne om, at genetisk slægtsforskning er nøglen til at løse disse uløste sager. Det er en metode, der udnytter de små genetiske forskelle til at spore gerningsmænd via deres slægt. Hanne With-sagen er et eksempel på dette. Drabet på Hanne With nytårsnat i 1990 forblev uopklaret i 35 år, trods DNA-spor og fodaftryk. Gerningsmanden var ikke at finde i de eksisterende DNA-registre. Med den nye teknologi og en detaljeret analyse af DNA-databaser fandt man dog slægtskab til gerningsmanden, hvilket førte til hans anholdelse. Den moderne DNA-teknologi kan i dag finde slægtskab blandt folk i DNA registre og har revolutioneret efterforskningen af uopklarede forbrydelser. For Martin er hver sag personlig, og han har dedikeret sit liv til at sikre, at disse forbrydelser ikke glemmes. Hans arbejde er præget af et dybtfølt engagement i retfærdighed og en vedholdende jagt på sandheden. I Transformator-podcasten dykker Martin ned i de tekniske aspekter, de etiske dilemmaer og de perspektiver, der præger moderne drabsefterforskning. Han fortæller om de nye værktøjer, men også om de udfordringer, der opstår, når politiet har adgang til DNA-data. Martin Wittrup Enggaard arbejder også med sager, der er tæt på forældelse. En af de sager, han er engageret i, er en alvorlig voldtægt, der snart vil være forældet, hvis ikke gerningsmanden fanges inden da. Han er overbevist om at kunne finde ham, men tiden er knap. Martin kritiserer de nuværende regler om forældelse, især for voldtægtssager. Han mener, at de er forældede i lyset af de nye DNA-teknologier, der kan styrke beviserne over tid. Han har derfor foreslået politikerne, at man skal gøre det lettere at sætte forældelsesfristerne på pause, så flere gerningsmænd kan stilles for retten. I podcasten forklarer han, hvordan denne nye tilgang til efterforskning ændrer spillereglerne for retfærdigheden, og hvordan teknologiens fremskridt udfordrer de traditionelle rammer for strafferet. Martin Wittrup Enggaards arbejde er en konstant kamp mod tiden og glemslen, og hans fortælling er et vidnesbyrd om den vedholdende menneskelige vilje til at søge retfærdighed. Transformator-podcasten giver et unikt indblik i en verden af teknologi, forskning og etik, der påvirker os alle. Podcasten fra Ingeniøren sætter fokus på ugens største nyheder inden for teknologi, forskning og naturvidenskab. Du kan lytte til Transformator i din podcast-app. På iPhone er podcast-appen indbygget. Har du en Android-telefon, kan du finde podcast-apps i Google Play. F.eks. kan du benytte denne gratis app





