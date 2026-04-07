Moderaterne udtrykker skepsis overfor rød regering – Regeringsdannelsen trækker ud

Regeringsforhandlingerne fortsætter uden en løsning, og Moderaterne udtrykker bekymring over en rød regering. Lars Løkke Rasmussen fremhæver behovet for en offensiv økonomisk politik og en bred løsning.

Partiformanden ser ikke en ende på problemet. Regeringsdannelse n lader fortsat vente på sig, selvom der nu er gået to uger siden folketingsvalget. Nye møder i Statsministeriet har ikke bragt parterne tættere på en løsning. Tirsdag mødtes Alternativet, Enhedslisten og Moderaterne med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelig undersøger.

Moderaterne tvivler på rød løsning Efter flere timers drøftelser lægger Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, ikke skjul på sin skepsis over for en regering på venstrefløjen. “Når Mette Frederiksen afsøger en rød regering, så er vi bekymrede. Hvis vi skal videre den vej, så skal vi have forsikring om, at sådan en regering kan føre en politik, der gør Danmark rigere og øger arbejdsudbuddet,” fortæller han til blandt andet. Moderaterne indtager en central position i forhandlingerne, fordi partiet sidder på mandater, der kan afgøre, hvilken retning en kommende regering tager. Diskussionerne kredser især om den økonomiske linje i en mulig regering. Moderaterne stiller krav om en politik, der ifølge partiet skal være mere offensiv og skabe vækst. “Vi er fortsat usikre på, om den kongelige undersøger med dette mandat kan føre en tilstrækkelig offensiv økonomisk politik,” uddyber partiformanden. Vurderingen fra Moderaterne gør det vanskeligt at samle opbakning til en klassisk rød regering. Løkke peger fortsat på en løsning hen over midten som den mest holdbare model. Han har samtidig opfordret Venstre og De Konservative til at engagere sig mere aktivt i forhandlingerne. De to partier har indtil videre kun deltaget i indledende drøftelser efter valget. Forhandlingerne fortsætter senere på ugen, hvor Moderaterne igen deltager. Tidligere på ugen har også SF og De Radikale været til møder, mens Alternativet og Enhedslisten har haft deres egne runder. Trods den intensive mødeaktivitet står det fortsat uklart, hvilken regeringskonstellation der kan samle flertal. Lars Løkke Rasmussen udtrykker bekymring for en mulig rød regering og understreger vigtigheden af en økonomisk politik, der fremmer vækst og øger arbejdsudbuddet. Moderaternes centrale rolle i forhandlingerne betyder, at deres holdning har stor indflydelse på udfaldet af regeringsdannelsen. Han pointerer usikkerheden omkring, hvorvidt en rød regering kan føre en tilstrækkelig offensiv økonomisk politik, og han fastholder, at en bred løsning hen over midten er den mest holdbare model. Løkke opfordrer samtidig Venstre og De Konservative til at engagere sig mere aktivt i forhandlingerne. Forhandlingerne om regeringsdannelsen fortsætter med nye møder i Statsministeriet. Flere partier har deltaget i drøftelser, men der er fortsat ikke opnået enighed om en regeringskonstellation. Moderaterne er centrale i forhandlingerne og har udtrykt skepsis over for en rød regering. Lars Løkke Rasmussen, formanden for Moderaterne, har udtrykt bekymring over for en mulig rød regering, og har i den forbindelse pointeret vigtigheden af en økonomisk politik, der fremmer vækst og øger arbejdsudbuddet. Han er usikker på, om den kongelige undersøger kan føre en tilstrækkelig offensiv økonomisk politik med det nuværende mandat. Samtidig peger han fortsat på en løsning hen over midten som den mest holdbare model. Lars Løkke Rasmussen har også opfordret Venstre og De Konservative til at engagere sig mere aktivt i forhandlingerne. Forhandlingerne om regeringsdannelsen er fortsat i gang, og flere partier har været involveret i møder. Selv efter to uger er der fortsat ingen klarhed over, hvilken regeringskonstellation der kan samle flertal. Moderaternes position er afgørende, da de sidder på mandater, der kan tippe balancen. En afgørende faktor i forhandlingerne er den økonomiske linje. Moderaterne ønsker en mere offensiv økonomisk politik. Venstre og De Konservative er blevet opfordret til at engagere sig mere aktivt, men har kun deltaget i indledende drøftelser indtil videre. Der er fortsat usikkerhed om, hvordan regeringsdannelsen ender, og hvilke partier der vil indgå i den kommende regering





