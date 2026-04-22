Moderaterne indtræder i regeringsforhandlingerne – Frederiksen afhængig af Løkke

Efter flere dages pause deltager Moderaterne onsdag aften i forhandlinger om at danne en ny regering. Statsminister Mette Frederiksen er afhængig af Lars Løkke Rasmussens støtte, men partiet kræver økonomiske reformer.

Efter et folketingsvalg, der efterlod hverken rød eller blå blok med et klart flertal, fortsætter forhandlingerne om at danne en ny regering i Danmark. Statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) er udpeget som forhandlingsleder, men hendes muligheder er tæt forbundet med Moderaterne s mandatfordeling og vilje til at indgå kompromiser.

Situationen er kompleks, da Moderaterne, under ledelse af Lars Løkke Rasmussen, har stillet krav om økonomiske reformer og har været tilbageholdende med at deltage i forhandlinger, indtil de også ser en åbning for samtaler med partier fra den borgerlige fløj. Denne afventende holdning har skabt frustration blandt flere partier på venstrefløjen, som har opfordret til en hurtigere involvering af Moderaterne i processen.

Onsdag er der endelig et gennembrud, idet Moderaterne bekræfter deres deltagelse i forhandlinger på Marienborg, statsministerens embedsbolig, klokken 17. Dette markerer første gang siden 10. april, altså for 12 dage siden, at partiet officielt deltager i regeringsforhandlingerne. Tidligere på dagen har repræsentanter fra SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet været i samtaler med Mette Frederiksen.

Samtidig er situationen yderligere kompliceret af, at Mette Frederiksen er optaget af et uformelt EU-topmøde på Cypern torsdag og fredag, hvilket betyder, at der ikke forventes yderligere forhandlinger i umiddelbar fremtid. Venstre, der fik et skuffende valgresultat, har signaleret et ønske om enten at danne en borgerlig midterregering eller gå i opposition.

Partiet har dog også været involveret i lækager af oplysninger fra forhandlingerne, hvor Socialdemokratiet er blevet beskyldt for at ville opsige det centrale velfærdsforlig fra 2006 – en anklage, som Socialdemokratiet afviser, men først vil bekræfte efter en ny regering er dannet. Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, er desuden sygemeldt efter en øjenoperation, hvilket yderligere vanskeliggør situationen. Løkke Rasmussens krav om økonomiske reformer er centralt for Moderaternes position.

Han har understreget, at den danske økonomi er under pres, og at der er behov for at stramme op. Han har også påpeget, at et flertal for en borgerlig økonomisk politik allerede eksisterer, hvis man kombinerer de blå partier med De Radikale og Moderaternes mandater. Dette giver Moderaterne en stærk forhandlingsposition, da de kan argumentere for, at deres krav er nødvendige for at sikre en bæredygtig økonomisk fremtid.

Løkke Rasmussen har tidligere udtalt, at han ikke vil deltage i yderligere regeringsforhandlinger, før Mette Frederiksen inviterer Venstre og De Konservative til reelle samtaler. De Konservative har dog allerede afvist yderligere forhandlinger efter ét møde. Den nuværende situation er præget af stor usikkerhed og mange potentielle scenarier. Det er afgørende, at partierne finder fælles fodslag og er villige til at indgå kompromiser for at sikre en stabil og handlekraftig regering, der kan løse de udfordringer, Danmark står overfor.

Uden et bredt samarbejde risikerer man en politisk krise og en langvarig periode med ustabilitet





