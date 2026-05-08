Moderaterne afbryder forhandlinger med Mette Frederiksen og ønsker ny kongerunde

Efter flere ugers forhandlinger har Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, besluttet at afbryde samtalerne med Mette Frederiksen og foreslår en ny kongerunde med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen mener, at det nuværende mandat er for begrænset, og at der er behov for at udvide mulighederne for at opnå en stabil regering.

Denne beslutning kommer efter flere ugers intens forhandlingsarbejde, hvor Mette Frederiksen har forsøgt at etablere en centrum-venstre-regering efter det seneste valg den 24. marts. Lars Løkke Rasmussen udtaler, at det er nødvendigt at ændre strategien for at komme videre. - Det mandat, som Mette Frederiksen har, er født med en spændetrøje, som hun ikke kan komme ud af, siger han efter et besøg hos Mette Frederiksen på Marienborg fredag. Mette Frederiksen har endnu ikke udtalt sig om Moderaternes beslutning.

Lars Løkke Rasmussen understreger, at han ønsker en regering, der ikke er afhængig af yderfløjene. Han nævner ikke direkte, hvem der skal være statsminister i en sådan regering, men han peger på Troels Lund Poulsen som en mulig kongelig undersøger. - Det, der kunne have en gang på jorden, var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister.

Vi udelukker ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde Mette Frederiksen - eller noget andet, siger Lars Løkke Rasmussen. Forhandlingerne har været præget af store udfordringer, og Moderaterne mener, at der er behov for en ny tilgang for at opnå en stabil regering. Lars Løkke Rasmussen understreger, at Moderaterne ikke udelukker, at Mette Frederiksen stadig kunne blive statsminister, men at der er behov for at udvide mulighederne.

- Vi skal finde en løsning, der kan sikre en stabil regering, og det kræver måske, at vi ser på andre muligheder, siger han. Forhandlingerne om en ny regering er afgørende for Danmarks politiske fremtid, og Moderaternes beslutning om at afbryde forhandlingerne og søge en ny kongerunde vil have betydelige konsekvenser for den videre proces





