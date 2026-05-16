Mobilmarkedet ramt af kundemåling: Et selskab klarer sig godt, men flere selskaber går tilbage i kundetilfredshed

De har dækning på deres telefon i dag, men der er stadig grunde til, at mobilkunder ikke er tilfredse med deres selskaber. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau ScanpixDet viser en ny, nådesløs måling. En stadig større gruppe danskeres tilfredshed med eget teleselskab er faldet. Seks ud af ni selskaber er nemlig gået tilbage i kundetilfredshed, som med et fagord kaldes loyalitet.

Det viser en undersøgelse lavet af Loyalty Group. Det siger Torben Rune, der i flere år har beskæftiget sig med telefoni i Danmark og i dag driver virksomheden Teleanalyse. De fleste kunder har efterhånden en god dækning. Eller med andre ord, som det lyder i en analyse fra Loyalty Group: »Mobilmarkedet er i dag kendetegnet ved, at produktet i høj grad opfattes som en basisydelse.

Dækning, hastighed og funktionalitet forventes at fungere – uden diskussion,« siger researchchef Lars Jepsen til B.T. og uddyber:"Jeg tror, teleselskaberne har forregnet sig," siger Torben Rune. Det store fokus blandt teleselskaberne på at tilbyde digitale løsninger på kunderådgivning bider dem i halen, siger han. For det er gået for vidt, og det er til irritation for almindelige danskere.

"Der er stadig masser af kunder, som stadig ikke kan eller har mulighed for at bruge de digitale løsninger," siger han og uddyber: "Dertil tror jeg også, at der er nogle af de meget avancerede digitale løsninger, som simpelthen ikke er gode nok. "De seks selskaber, som er gået tilbage i årets måling er fra toppen og ned: 3 Mobil, Eesy, Call me, Telmore, YouSee Mobil og Telia (Norlys)





Similar News:

TV MIDTVESTs cykelekspert Bjarne Riis: Det er en fordel for Jonas Vingegaard, at han har tabt over seks minutter til førertrøjen i Giro d'ItaliaTV MIDTVESTs cykelekspert Bjarne Riis mener, at det er en fordel for Jonas Vingegaard, at han har tabt over seks minutter til førertrøjen i Giro d'Italia. Bjarne Riis ser det som en fordel, at der er en, som kan bevare trøjen et sted ind i næste uge, hvilket gør, at Jonas Vingegaard og holdet ikke skal ligge så meget i front.

Danske håndboldstjerner anlægger sag mod Better Collective over brug af billeder i betting-kampagnerEn række danske håndboldstjerner har anlagt sag mod virksomheden Better Collective over brugen af deres billeder i forbindelse med betting-kampagner. De kræver samlet over seks millioner kroner i erstatning efter billeder af profilerne og landsholdstrøjerne er blevet brugt hos SpilXperten.

Seks passagerer fra krydstogtskibet MV 'Hondius' lander i Australien med hantavirus-isoleringSeks passagerer fra krydstogtskibet MV 'Hondius' lander i Australien med en tre uger lang isolation efter at have været i kontakt med et udbrud af hantavirus.

