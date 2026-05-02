MitID's afhængighed af Apple og Google: Tid til et dansk alternativ?

Digitaliseringsstyrelsen erkender afhængigheden af Apple og Google for MitID's sikkerhed. En ekspert argumenterer for, at Danmark eller EU bør udvikle et uafhængigt alternativ for at sikre digital suverænitet og borgerrettigheder.

Digitalisering sstyrelsen har ret i sin vurdering af, at MitID i sin nuværende form ikke kan opnå et tilsvarende sikkerhedsniveau uden integration med Apple og Google .

Denne afhængighed er problematisk og bør adresseres strategisk. Frederik Krogsdal Jacobsen, en aktiv bidragsyder til OpenID Foundations standardiseringsarbejde og ledende softwareingeniør hos Idura, argumenterer overbevisende for, at Danmark eller EU bør initiere udviklingen af et alternativt system. Det er en legitim politisk målsætning at reducere statens afhængighed af få udenlandske platforme, især når disse platforme kontrolleres af store teknologivirksomheder. Denne afhængighed skaber en sårbarhed, der potentielt kan udnyttes til politiske eller kommercielle formål.

Problemet er ikke kun et spørgsmål om sikkerhed, men også om digital suverænitet og borgerrettigheder. Den nuværende situation betyder, at adgangen til essentielle digitale tjenester, som netbank, MobilePay og AltID, i praksis er betinget af brugen af enten Apple eller Google. Dette ekskluderer borgere, der bevidst fravælger disse platforme af hensyn til privatlivets fred eller af andre grunde.

Det er uacceptabelt, at borgere skal tvinges til at acceptere overvågning eller at opgive deres digitale frihed for at kunne deltage fuldt ud i det digitale samfund. Alternativer som U2F/WebAuth nøgler, der benytter Public/Private keys, tilbyder en teknisk mere sikker løsning, der ikke er bundet til specifikke platforme. Det er på tide at udforske og implementere disse alternativer i bredere skala.

MitID appen fungerer i sig selv som en form for to-faktor autentificering, men den er begrænset til den enhed, hvor brugeren allerede er logget ind. Problemet ligger i de andre applikationer og tjenester, som borgere er tvunget til at bruge, og som ikke tilbyder tilstrækkelige alternativer til Google og Apple.

MobilePay er et godt eksempel på en tjeneste, der i praksis er låst til Apple og Android med Play-services, hvilket udelukker brugere, der benytter andre operativsystemer eller foretrækker at undgå Googles dataindsamling. Det er afgørende, at disse tjenester udvikler alternative løsninger, der sikrer inklusion og respekt for borgernes digitale rettigheder. En browserbaseret applikation, ligesom den traditionelle netbank, kunne være et skridt i den rigtige retning.

Det er essentielt at huske, at vi har haft sikker netbankadgang via browsere i over 20 år, hvilket viser, at det er teknisk muligt at skabe sikre digitale løsninger uden at være afhængig af tech-giganternes monopoler. At fortsætte med at acceptere den nuværende situation er at opgive kontrollen over vores egen digitale infrastruktur og at undergrave principperne om digital lighed og frihed





