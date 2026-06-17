MitID lancerer ny godkendelsesmetode: Hold knap i stedet for swipe

Digitaliseringsstyrelsen introducerer en ny funktion i MitID-appen, der gør det muligt at godkende handlinger ved at holde en knap nede i stedet for at swipe. Funktionen er designet til at hjælpe brugere med svært ved at swipe, og den inkluderer også mulighed for midlertidig spærring via pas.

MitID, den danske elektroniske identifikationsløsning, har for nylig introduceret en ny funktion, der gør det lettere for brugere at godkende handlinger i appen. I stedet for at skulle swipe på skærmen kan man nu vælge at holde en knap nede i cirka ét sekund.

Denne ændring er specielt målrettet brugere, der har svært ved at udføre swipe-bevægelser, eksempelvis på grund af fysiske begrænsninger eller tekniske problemer med touchskærmen. Digitaliseringsstyrelsen, som står bag MitID, annoncerede nyheden på deres Facebook-side for nylig og forklarede, at den nye metode er designet til at forbedre tilgængeligheden og brugervenligheden. Ifølge styrelsen vil knap-funktionen gradvist ændre farve, mens man holder den nede, og telefonen vil vibrere kortvarigt som bekræftelse på, at godkendelsen er registreret.

Dette giver en tydelig feedback til brugeren og minimerer risikoen for fejl. For at aktivere funktionen skal man åbne MitID-appen, gå til menuen øverst til højre og vælge 'Appindstillinger'. Her kan man skifte mellem 'Swipe' og 'Knap' og gemme ændringen. Ændringen træder i kraft med det samme, og brugeren kan herefter bruge knap-metoden til alle godkendelser, herunder login og betalinger.

Udover den nye godkendelsesmetode har MitID også tilføjet muligheden for midlertidigt at spærre og genaktivere sit MitID direkte i appen ved hjælp af sit pas. Dette er en ekstra sikkerhedsfunktion, der giver brugerne større kontrol over deres identitet. Hvis man mister sin telefon eller har mistanke om misbrug, kan man hurtigt spærre sit MitID og senere genaktivere det med pas-scanning.

Digitaliseringsstyrelsen understreger, at disse opdateringer er en del af en løbende indsats for at gøre MitID mere brugervenligt og tilgængeligt for alle. De nye funktioner er tilgængelige i den seneste version af MitID-appen, som kan downloades fra App Store og Google Play. Styrelsen opfordrer alle brugere til at opdatere appen for at få glæde af de nye muligheder. Samtidig arbejder de på yderligere forbedringer baseret på brugerfeedback.

For eksempel undersøger de muligheden for at tilpasse godkendelsesmetoden yderligere, så den passer til forskellige behov. Med disse ændringer håber Digitaliseringsstyrelsen at reducere frustrationen for de brugere, der har haft problemer med swipe-funktionen, og samtidig gøre det nemmere for ældre og personer med handicap at bruge MitID. Den nye knap-funktion er et eksempel på, hvordan digital infrastruktur kan tilpasses for at inkludere alle samfundsgrupper. Styrelsen planlægger også at udrulle lignende tilgængelighedsforbedringer i fremtiden.

Alt i alt er disse opdateringer et skridt i retning af en mere inkluderende digital hverdag, hvor teknologien tilpasser sig brugernes behov snarere end omvendt. Det er vigtigt, at alle borgere kan deltage i den digitale udvikling, og MitID spiller en central rolle i danskernes digitale identitet. Derfor er det positivt, at styrelsen lytter til brugernes udfordringer og handler på dem. Brugere kan læse mere om de nye funktioner på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside eller kontakte deres support, hvis de har spørgsmål.

Den nye godkendelsesmetode forventes at gøre hverdagen lettere for mange, og styrelsen opfordrer til at give feedback, så de kan fortsætte med at forbedre løsningen. Med denne opdatering viser MitID, at de tager brugervenlighed og tilgængelighed alvorligt, og det er et godt eksempel på, hvordan offentlige digitale tjenester kan udvikle sig i takt med brugernes behov





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Mitid Digitaliseringsstyrelsen Godkendelsesmetode Tilgængelighed App-Opdatering

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