Mistænkt for Frederiksberg-drab anholdt i Tyrkiet

En 28-årig dansk statsborger, mistænkt for at have medvirket til forberedelsen af drabet på en 25-årig mand på Frederiksberg, er blevet anholdt i Alanya, Tyrkiet, efter et internationalt samarbejde mellem politimyndigheder.

Efterforskning en af det tragiske drab på en 25-årig mand, der fandt sted i en parkeringskælder på Johannes V. Jensens Allé på Frederiksberg den 30. marts 2024, har nu taget et markant skridt fremad. En 28-årig dansk statsborger, der længe har været genstand for mistanke i sagen, er blevet anholdt i Tyrkiet . Anholdelsen fandt sted den 11. april i den populære ferieby Alanya og er et resultat af et tæt og succesfuldt samarbejde mellem danske og tyrkiske myndigheder. Dette samarbejde har involveret flere instanser, herunder Københavns Politi og National enhed for Særlig Kriminalitet , der begge har bidraget med deres ekspertise og ressourcer for at sikre anholdelsen.

Ifølge Københavns Politi har den nu anholdte mand været en central figur i efterforskningen i en længere periode. Han mistænkes specifikt for at have spillet en væsentlig rolle i forberedelsen af drabet, hvilket indikerer en potentiel medvirken eller planlægningsproces, der går forud for selve handlingen. Vicepolitiinspektør René Gaardsvig udtrykker sin tilfredshed med anholdelsen og udtaler, at dette skridt bringer politiet endnu tættere på at kunne stille de ansvarlige gerningsmænd til regnskab for deres handlinger.

Drabet, hvor den 25-årige mand blev skudt, mens han sad i sin bil, har efterladt mange ubesvarede spørgsmål, især vedrørende motivet. Selvom der ikke er givet en endelig klarlæggelse af motivet, blev der under de tidligere retssager mod to andre mænd, der allerede er dømt i sagen, fremlagt oplysninger, der peger i retning af en mulig forbindelse til en tidligere konflikt mellem den afdøde og den nu anholdte 28-årige mand. Denne potentielle konflikt kan have været den udløsende faktor for den fatale konfrontation.

Retten har tidligere behandlet sagen mod to andre personer. Den ene blev fundet skyldig i selve drabet og idømt en straf på 15 års fængsel. Den anden person modtog en dom på tre års fængsel, primært for ulovlig våbenbesiddelse samt for sin rolle i bortskaffelsen af det våben, der blev anvendt under drabet. Disse domme understreger alvoren af forbrydelsen og den indsats, der er blevet gjort for at opklare sagen og straffe de involverede.

Efter drabet valgte den 28-årige mistænkte at forlade Danmark. Han har siden da opholdt sig i udlandet, og det var først under sit ophold i Tyrkiet, at han blev identificeret og anholdt. Denne internationale dimension af sagen har krævet en koordineret indsats på tværs af landegrænser, og anholdelsen i Alanya markerer et vigtigt vendepunkt i politiets bestræbelser på at opklare drabet fuldt ud. Den fortsatte efterforskning vil nu fokusere på at fastslå den anholdtes præcise rolle og bidrag til drabet, samt på at afdække de fulde omstændigheder omkring den formodede konflikt, der muligvis ligger til grund for den tragiske hændelse





