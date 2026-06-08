Missilangreb og spændinger: Iran og Israel i ny konflikt

Iran og Israel udveksler missilangreb, hvilket truer våbenhvilen mellem Iran og USA. USA's præsident Trump opfordrer til tilbageholdenhed, mens situationen i Mellemøsten forværres.

En del af et missil stikker op af jorden efter iranske angreb på den centrale del af den israelskbesatte Vestbred. Missiler har fløjet på kryds og tværs mellem Israel og Iran, efter at Iran først affyrede en bølge af missiler mod Israel i aftes.

Israel blev også advaret om, at missilangrebet blot var begyndelsen på en hel uge med vedvarende angreb. Iranerne er nemlig stærkt utilfredse med, at Israel tidligere på dagen angreb det sydlige Beirut i Libanon, og betragter det som et brud på våbenhvilen med USA. Israelerne valgte efterfølgende at gengælde Irans angreb ved at bombe militære mål i det vestlige og centrale Iran. Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Alt dette er sket på trods af, at USA og Iran i april indgik en våbenhvile, som Israel støttede. Israelerne har dog hævdet, at Libanon aldrig har været en del af den aftale. Den våbenhvile er dog under stort pres nu efter nattens hændelser. Det siger Anne Kirstine Rønn, adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Vi har ikke set Iran angribe Israel på den her måde, siden det blev meldt ud, at man var i gang med at forhandle sig frem til en større aftale. Hvis vi ender ud i en eskalering af konflikten mellem Israel og Iran, så sætter det potentielt virkelig våbenhvilen mellem Iran og USA over styr, siger hun. Det lader også til, at amerikanerne er kommet frem til den samme konklusion.

Donald Trump, den amerikanske præsident, greb i hvert fald knoglen og ringede til den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, lige nu og siger, at han ikke skal gengælde. De har begge haft deres sjov. Israel har haft sit angreb, og Iran har haft sit angreb. Vi har ikke brug for endnu et, sagde Trump.

Trump skulle angiveligt have bedt Netanyahu om at holde igen. Premierministeren ville tabe ansigt over for sin egen befolkning, hvis Iran kunne angribe Israel uden konsekvenser, vurderer DR's mellemøstkorrespondent Nanna Muus Steffensen. Spørgsmålet er så, hvor nattens hændelser stiller Mellemøsten og våbenhvilen. Og her afhænger meget af Trump og amerikanerne, der i øjeblikket forsøger at forhandle en aftale hjem med Iran.

Israel kan godt udføre angreb på iranerne selv, men det kan få konsekvenser for de forhandlinger, som Trump og hans administration har ført igennem lang tid, og som Trump virker til at være investeret i. Så det er helt afgørende, hvordan Trump kommer til at stille sig, hvad han siger til Netanyahu, og hvilke skridt han er indstillet på at tage over for Israel for at styre deres kurs, siger Nanna Muus Steffensen.

Iranerne lukkede nemlig Hormuzstrædet, der forsyner store dele af verden med olie. Det har fået priserne på brændstof til at stige, hvilket frustrerer mange amerikanere - og også Donald Trump. Samtidig har Houthi-bevægelsen i Yemen, der er støttet af Iran, meldt ud, at den forbyder israelske fartøjer i Det Røde Hav, og at fartøjer knyttet til Israel fremover vil være mål for bevægelsen.

Med den seneste udvikling i Mellemøsten kan situationen gå fra slemt til værre, lyder det fra Anne Kirstine Rønn. Hele verden er langt mere presset af det, der foregår i Mellemøsten nu, end de var for et år siden. Derfor kan det også få endnu større globale konsekvenser, hvis der opstår en længerevarende udveksling af angreb mellem Israel og Iran og potentielt også USA, siger hun





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Israel Mellemøsten USA Våbenhvile

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israel siger Iran affyrer bølger af missiler mod landetIrans Revolutionsgarde advarer om ødelæggende angreb, hvis Israels militær ikke stopper angreb på Libanon.

Read more »

Stort jordskælv i Indonesien udløser tsunamivarsel, mens增速te historier fra Israel, Danmark og USA dyrkeresEt stort jordskælv i Indonesien har fået det amerikanske tsunamivarslingssystem til at udsende en advarsel. Indonesiske myndigheder har også udstedt et tsunamivarsel for kystområder. I samme åndedrag dyrkes historier om Israels planer om at rive en landsby, Christian Eriksens fald, missiler fra Iran, Zelenskyjs møder i Europa, gerrymandering i USA, og en norsk retssag.

Read more »

Israel forsvarer sig mod nye missilangreb fra IranKrigen mellem Israel og Iran er blusset op igen. Der kan høres eksplosioner over Jerusalem, skriver medie.

Read more »

B.T.s mellemøstkorrespondent: 'Urimeligt og umuligt krav fra Trump'Trods våbenhvile er situationen mellem Israel og Iran eskaleret voldsomt.

Read more »