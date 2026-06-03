Ministeriumens første dag: Personlige beretninger fra Karsten Lauritzen, Kirsten Brosbøll og Louise Schack Elholm

Tre danske politikere deler deres erindringer om det øjeblik, de modtog det skelsættende telefonopkald, der gjorde dem til ministre. Karsten Lauritzen, Kirsten Brosbøll og Louise Schack Elholm fortæller om deres reaktioner, personlige præstationer og tanker om at være minister. Artiklen belyser både den menneskelige og politiske side af at få en ministerpost i Danmark.

Karsten Lauritzen , der var skatteminister fra 2015 til 2019, deler sine erindringer om det magiske opkald, der Mundede ud i hans udnævnelse. I juni 2015 ringede den kommende statsminister Lars Løkke Rasmussen til ham.

Lauritzen, der påtidspunktet var 31 år og havde siddet i Folketinget i syv år, beskriver det som en drøm, der gik i opfyldelse. Han husker, at han på ganske få minutter skulle beslutte sig, men han var ikke i tvivl og havde allerede tænkt sig at sige ja, hvis opkaldet kom. Efter opkaldet skårede han og springede i Øresund sammen med en ven. Socialdemokraten Kirsten Brosbøll fik også et skelsættende opkald, men det skete under andre forhold.

I februar 2014 ringede statsminister Helle Thorning-Schmidt til hende om aftenen, da hun var i gang med at pakke efter en flytning. Hun blev bedt om at overtage miljøministerposten efter Ida Auken, der forlod SF. Brosbøll følte sig overvældet og lagde sig ned på gulvet efter samtalen. Hun sad som miljøminister indtil regeringsskiftet i 2015.

Louise Schack Elholm fra Venstre fik sit ministeropkald i 2022 under statsminister Mette Frederiksen. Hun havde tidligere siddet i Folketinget i 15 år og blev udnævnt til kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde. Hun understreger vigtigheden af at være grundig og lytte til både politikere og samfundet lokalt. I sin afslutningsbemærkning minder hun de nye ministre om, at det er en stor ære, men også en udfordring, og atposten kun er til låns.

Alle tre politikere har deres egne unikke historier om det øjeblik, de fik det livsforandrende telefonopkald, der gjorde dem til ministre. Disse beretninger belyser ikke kun personlige præstationer, men også den danske politiske proces og den presserende tid, derofte følger med sådanne udnævnelser. Lauritzens forening af skattelovgivningen, Brosbølls miljøfokus og Elholms brede ministerportefølje viser forskellige politiske prioriteter og udfordringer, der har præget derres tid i ministerstolen.

Historierne minder os om, at bag hver ministerudnævnelse står et menneske med en fortid, en drøm og en vilje til at bidrage til samfundet. Samtidig fungerer de som en reminiscens på, hvordan vores demokrati fungerer, hvor tillid,beredskab og tilfældige omstændigheder spiller ind. Disse personlige beretninger giver et indblik i den menneskelige side af den politiske magt og den ære, men også ansvaret, der følger med at bestyre en ministerpost i Danmark





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