Ministerens svar på Landbrug & Fødevarers tvivl om den grønne treparts fremtid

Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken fra Landbrug & Fødevarer og forsikrer, at barrierer for den grønne trepart fjernes, mens landbrugsorganisationen stiller spørgsmål ved aftalens gennemførlighed.

Minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen (S), har svaret på den kritik, som Landbrug & Fødevarer har rejst i forbindelse med den såkaldte grønne trepart .

Ifølge ministeren er der ingen grund til at tale om død og stilstand, når man ser på de mange initiativer, der nu er i gang på lokalt plan. Tværtimod melder flere kommuner og regioner ind med grønne projekter, der overstiger de forventninger, der blev sat, da aftalen blev indgået i 2024. Madsen understregede, at de barrierer, som muligvis bremser den grønne trepart, vil blive fjernet, så samarbejdet kan fortsætte i et højt tempo.

Han påpegede, at implementeringen af kvælstofreguleringer fra den 1. januar allerede er en del af aftalen, og at der også er klare mål for at beskytte grundvandet. Derfor vil de nye initiativer, der nu bliver præsenteret, kun styrke den samlede indsats, i stedet for at overraske nogen. Landbrug & Fødevarer har derimod hævdet, at virkeligheden på markerne har ændret sig markant siden forhandlingen af den grønne trepart.

Formanden for organisationen, Søren Søndergaard, kritiserer ministeriet for at have justeret aftalen så mange gange, at den oprindelige betydning er gået tabt. Ifølge ham er der for lidt støtte til de grønne initiativer på lokalt plan, og kommunerne får ikke de nødvendige ressourcer til at gennemføre dem.

Derudover peger han på, at diskussionerne om strengere kvælstofreguleringer og et nationalt sprøjteforbud har sat landmændene i en svær situation - især nu hvor de skal planlægge, hvordan de skal dyrke markerne efter sommerens høst. Søndergaard mener, at Landbrug & Fødevarer stadig holder fast i den oprindelige aftale, men at den regeringsførelse, der er på vej, kan skabe endnu større modstand fra landbrugets side. Den offentlige debat har også tiltrukket perspektiver fra andre aktører.

Lars Midtiby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening, udtrykte overraskelse over Landbrug & Fødevarers udmeldinger og understregede, at der er et betydeligt lokalt arbejde i gang for at bekæmpe iltsvind og fiskedød, som hvert år rammer vores vandmiljø. Klimaanalytiker Filip Knaack Kirkegaard fra DR påpeger, at Landbrug & Fødevarers kritik kan ses som en del af en bredere politisk strategi, hvor den nye regering vil tage en mere konfrontatorisk holdning over for landbruget.

Kirkegaard fremhæver, at der allerede er planer om at etablere en firepart, der skal involvere landbrug, miljø- og dyreorganisationer med henblik på at ændre den danske griseproduktion. Hvis der ikke opnås enighed inden for et halvt år, vil regeringen gå videre med nødvendige initiativer for at sikre en hurtig omlægning.

Alt i alt viser den aktuelle diskussion, at den grønne trepart er under pres fra flere sider, men også at den politiske vilje til at gennemføre miljømæssige forandringer er stærk, og at der fortsat vil blive arbejdet intensivt for at realisere de fastsatte mål





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