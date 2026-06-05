Ministeren: Hestesporten skal kunne sameksistere med ordentlige standarder inden for dyrevelfærd

Dyrevelfærd i hestesport har været omdiskuteret emne de seneste år, hvor der blandt andet har været problemer i dansk dressur. Den danske landsholdsrytter Carina Cassøe Krüth var udtaget til OL i Paris i 2024, på baggrund af ridning i hans virksomhed, som eksperter i TV 2-dokumentaren 'Hestemilliardærens hemmeligheder' vurderede som dyremishandling og vold mod heste. Også i 'Galopbanens hemmeligheder' er der episoder, hvor heste bliver behandlet på måder, som dyrlægefaglige eksperter kritiserer.

Jeg bliver nødt til at sige, at som ny minister bliver min tilgang, at hvis dyrene og konkurrencen støder sammen, så er det konkurrencen, der har vigepligt.

Alle heste - det gælder også sportsheste - skal behandles ordentligt, siger Christian Rabjerg Madsen. Flere danske toptrænere, dyrlæger, heste og hesteejere er involveret i de 16 potentielle dopingsager. Ifølge Christian Rabjerg Madsen har nogle af aktørerne 'glemt, at de først og fremmest har et ansvar for hestene', selvom de er en del af elitesport. - Det er klart, at jeg som dyrenes minister spidser ører, når eksperter kalder det her strukturelt.

En ting er, at der er nogle sager - og en enkelt sag særligt - som er alvorlige, men noget andet er, når eksperterne i jeres program siger, at det her er mere strukturelt og mere generelt, så er det noget, jeg kommer til at spørge branchen ind til. - Og det er også de forhold, som vil have min særlige opmærksomhed, når vi læser den redegørelse, som kommer fra Dansk Hestevæddeløb, siger Christian Rabjerg Madsen.

Dyrevelfærd i hestesport har været omdiskuteret emne de seneste år, hvor der blandt andet har været problemer i dansk dressur. Den danske landsholdsrytter Carina Cassøe Krüth var udtaget til OL i Paris i 2024, på baggrund af ridning i hans virksomhed, som eksperter i TV 2-dokumentaren 'Hestemilliardærens hemmeligheder' vurderede som dyremishandling og vold mod heste. Også i 'Galopbanens hemmeligheder' er der episoder, hvor heste bliver behandlet på måder, som dyrlægefaglige eksperter kritiserer.

- Den dokumentar, I har lavet, kommer i forlængelse af, at vi tidligere har set, at der på højeste niveau har været udfordringer med dyrevelfærden i hestesport. Derfor gør det selvfølgelig også de ting, som kommer frem i dokumentaren, ekstra alvorligt. Altså at det ligner, at der kan være nogle mere strukturelle problemer. Herunder kan du se en episode fra 'Galopbanen hemmeligheder', som dyrlægefaglige eksperter kritiserer, hvor træneren Lea Olsen slår ud efter en hest med et træktov.

Lea Olsen ønsker ikke at stille op til et interview. I en mail til DR afviser hun, at hun slog hesten. - Jeg har selv forelagt videoklippet (... ) for ca. 25 dyrlæger (...

). De faglige vurderinger, jeg har modtaget, omfatter bl.a. (... ) at hestens adfærd signalerer stædighed og manglende oplæring, men ikke frygt eller angst, skriver Lea Olsen.

DR har spurgt Lea Olsen, om vi kan tale med nogle af de 25 dyrlæger, hun har konsulteret. Det har hun afvist. Efter DR's afdækning har Dansk Galop besluttet ikke selv at behandle de potentielle dopingsager. De er nu under behandling af driftsorganisationen Dansk Hestevæddeløb, og Christian Rabjerg Madsen har tænkt sig at følge redegørelsen tæt.

- Der er ingen tvivl om, at forløbet ikke er særligt kønt at se på, men jeg synes sådan set, at det er fornuftigt, at branchen har taget det skridt, som der er taget nu, hvor undersøgelsen er overgået til Dansk Hestevæddeløb, siger ministeren. - Som minister kommer jeg til at læse med på ridesportens evaluering af dette forløb og den redegørelse, de kommer til at lave.

Og jeg kommer til at gå i dialog med aktørerne for at drøfte de uacceptable forhold, som er kommet frem i dokumentaren. Det kan ikke nytte noget, at en hest, der ikke er konkurrencedygtig, får medicin, så den bliver konkurrencedygtig. Det er ikke at varetage dyrevelfærden ordentligt, og det skal vi have en drøftelse af. Dansk Galop har modtaget 60 millioner kroner i offentlig støtte fra Kulturministeriet de seneste fem år.

Christian Rabjerg Madsen fortæller, at spørgsmålet, om hvorvidt regeringen vil kigge på den offentlige støtte til væddeløbssporten, er Kulturministeriets område, men at der ingen tvivl er om, at 'hestesport skal kunne sameksistere med ordentlige standarder inden for dyrevelfærd'. - Jeg har en klar ambition om, og jeg tror også på, at hestesporten selv ønsker, at man kan have hestesport på øverste niveau, samtidig med at vi har styr på hestevelfærd. Det må være en fælles ambition, siger Christian Rabjerg Madsen.

Ifølge administrerende direktør Pål M. Tung er Dansk Hestevæddeløb allerede 'nået langt med udredningen' af de 16 potentielle dopingsager, som er involveret i de 16 potentielle dopingsager. Det er de sidste 20 procent, som tager længest ti





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