Minister: Danske kunder vil spare penge på fødevarer efter skattereform

Efter et lukket møde med dagligvarebranchen fastslår skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, at danskerne vil komme til at betale mindre ved kassen, når regeringens skattereform med halvering af moms på fødevarer og fjernelse af moms på frugt og grønt er gennemført. Branchen har givet tilsagn om, at besparelserne vil blive videregivet til forbrugerne, og der etableres et dialogforum for at løse tekniske og praktiske udfordringer.

Efter et lukket møde med repræsentanter for dagligvarebranchen har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt (M) erklæret, at danskerne vil spare penge, når regeringens skattereform med halvering af moms på fødevarer og fjernelse af moms på frugt og grønt er gennemført.

Ministeren understreger, at branchen har givet sit ord på, at besparelserne vil blive sunget videre til forbrugerne ved kassen. Mødet, der fandt sted mandag, har således givet ministeren tillid til, at reformen vil komme danskerne til gode, og han fremhæver, at det er regeringens og hans egen ambition at få gennemført ændringerne så hurtigt som muligt. Skatteforvaltningen arbejder allerede benhårdt på at udarbejde de tekniske løsninger, der skal muliggøre en gennemførelse.

Der har dog været tvivl om, hvorvidt supermarkederne vil videregive besparelserne fuldt ud til kunderne, og en del usikkerhed om, hvilke specifikke varer der vil falde under den nye nul- og halveringsmoms. For at imødekomme disse udfordringer har ministeren annonceret, at der vil blive nedsat et dialogforum, hvor myndighederne og branchen løbende kan drøfte implementeringen og de tekniske detaljer. Således er målet at skribe en klar og gennemførlig model, der sikrer, at reformen gives den rigtige effekt.

Det er vigtigt at bemærke, at en tidligere vurdering fra en bankøkonom antyder, at en gennemsnitlig husstand kunne spare omkring 1000 kroner om året, forudsat at besparelserne gives videre eins til eins. Branchen selv, repræsenteret af Salling Group, har allerede rejst en række praktiske spørgsmål omkring definitionen af, hvilke produkter der skal have momsen fjernet.

Her tænkes der på frosne grøntsager, færdige salatblandinger, smoothies, yoghurt med frugt og lignende, som alle indeholder frukt eller grønt, men måske ikke automatisk falder under definitionen af frisk frugt og grønt. Disse spørgsmål skal nu klargøres gennem det nye dialogforum. Ministeren slutter sin kommunikation med at udtrykke tillid til, at samarbejdet mellem myndighederne og branchen vil føre til en vellykket implementering, der kommer forbrugerne til gode.

Denne udmelding følger after en længere periode, hvor det har været ukendt, hvordan effekten af momsændringerne faktisk ville slå igennem i den daglige shopping. Med mødets resultater håber ministeren at have fjernet en del af den usikkerhed, der har været





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