Mindeforening Stiftes til Ære for Søren Pape Poulsen

Venner og partifæller etablerer Kulturforeningen Søren Papes Minde for at mindes den tidligere konservative partiformand og videreføre hans værdier.

Søren Pape Poulsen døde den 2. marts 2024, en tragedie der satte en stopper for den karismatiske politikers liv blot 52 år gammel. Dødsårsagen var en hjerneblødning, og tabet efterlod et stort tomrum i dansk politik og i hjerterne på mange. Nu har venner, partifæller og beundrere forenet kræfterne for at etablere en mindeforening, dedikeret til at bevare mindet om den tidligere borgmester, minister og formand for Det Konservative Folkeparti .

Formålet er klart: At sikre at Søren Pape Poulsens menneskesyn og værdier lever videre, og at hans arv inspirerer fremtidige generationer. Lise Bertelsen, konservativt folketingsmedlem og medlem af byrådet i Viborg Kommune, understreger vigtigheden af at værne om de principper, Søren Pape Poulsen stod for. Hun fremhæver ønsket om at videreføre hans engagement i næstekærlighed og ordentlighed, som var kendetegnende for ham. Dette initiativ er ikke blot et minde, men også et aktivt forsøg på at implementere hans idealer i praksis og skabe en positiv forandring i samfundet.\Bag mindeforeningen står også Emil Husth Marling, der i tre år arbejdede som Søren Pape Poulsens personlige assistent. Deres bånd udviklede sig til et tæt venskab, og Emil Husth Marling bærer et dybt ønske om at videreføre det livssyn, som Søren Pape Poulsen repræsenterede. Foreningen, der har fået navnet Kulturforeningen Søren Papes Minde, vil fokusere på sociale aktiviteter for ensomme unge og ældre, med et mål om at skabe bro mellem generationer. Tanken er at bruge kultur som et redskab til at bekæmpe ensomhed og fremme fællesskab. Emil Husth Marling forklarer, at Søren Pape Poulsen var dybt engageret i at bekæmpe ensomhed og mente, at kultur kunne spille en vigtig rolle i at skabe meningsfulde forbindelser. Foreningen vil arrangere en bred vifte af kulturelle aktiviteter, lige fra fodboldkampe og musicals til teaterstykker, for at engagere og inkludere folk fra alle baggrunde. Det er et ambitiøst projekt, der afspejler Søren Pape Poulsens brede interessefelt og hans ønske om at skabe et mere inkluderende samfund.\Foreningen holdt sin stiftende generalforsamling den 30. juni, og lanceringen er timet til at falde sammen med Det Konservative Folkepartis landsråd. Udover de sociale og kulturelle aktiviteter er der også planer om at opføre en bronzestatue af Søren Pape Poulsen i Latinerhaven i Viborg, tæt på hans hjem. Statuen skal skabes af kunstneren Jim Lyngvild. Lise Bertelsen fremhæver behovet for et fysisk sted i Viborg, hvor folk kan mindes Søren Pape Poulsen. Hun bemærker, at der var stor kærlighed til ham på tværs af politiske skel. Denne mindeforening er ikke blot et minde, men et levende monument over en politiker, der formåede at berøre mange menneskers liv og efterlader et varigt aftryk på dansk politik og kultur. Projektet afspejler ønsket om at bevare hans idealer og inspirere fremtidige generationer til at handle med ordentlighed, næstekærlighed og et fokus på fællesskab. Initiativet er et vidnesbyrd om den dybe respekt og kærlighed, som Søren Pape Poulsen var genstand for





