Mindeforening og Statue Hylder Søren Pape Poulsen

En ny Kulturforening er etableret for at ære den tidligere borgmester og konservative partiformand Søren Pape Poulsen, der døde tidligere i år. Planerne inkluderer en statue i Viborg og kulturelle arrangementer.

Han var jo min dreng, siger Ruth Pape Poulsen og sætter ord på det tætte forhold, hun og sønnen Søren havde. Søren sagde altid: Når engang vi ikke har far mere, så skal vi ud at rejse, men det opnåede han aldrig, fortæller hun. Søren Pape Poulsen døde den 2. marts 2024. Årsagen var en hjerneblødning, der satte en stopper for det blot 52-årige viborgensers liv. Nu har venner og partifæller taget initiativ til at etablere en mindeforening.

Deres primære formål er at sikre, at den tidligere borgmester, minister og konservative partiformand ikke bliver glemt. Ruth Pape Poulsen udtrykker sin overraskelse og glæde over initiativet. Jeg havde aldrig tænkt i de baner, at sådan noget kunne laves, siger hun. Jeg synes, det er et utroligt flot initiativ, som jeg er beæret over. Det lå i hans DNA at ville hjælpe andre, understreger hun. \Den nye forening har fået navnet Kulturforeningen Søren Papes minde. Foreningen har vedtægter og består af syv bestyrelsesmedlemmer. Formanden er Thomas Idon Nielsen, bosiddende i Skelhøje og til daglig chefsergent på Flyvestationen i Karup. Thomas Idon Nielsen, der beskriver Søren Pape Poulsen som en nær ven, udtaler: Det livssyn og de spor, han har sat, har vi behov for at føre videre. Vi synes, Søren fortjener at blive æret. Foreningen har også et ønske om at arrangere kulturelle begivenheder for både unge og ældre, især dem, der ikke har samme muligheder som andre, hvilket er helt i Sørens ånd. I Bjerringbro, i sin lejlighed, sidder Ruth Pape Poulsen og glæder sig over den ros og de fine ord, der bliver sagt om hendes afdøde søn. Alt det, de skriver og siger, er jo fuldstændigt korrekt. Og det er ikke for at prale, men Søren, han var meget omsorgsfuld, fortæller hun. Udover kulturarrangementer er det planen at opføre en bronzestatue af Søren Pape Poulsen i Latinerhaven i Viborg, tæt på den konservative politikers hjem i domkirkebyen. \Ruth Pape Poulsen udtrykker begejstring over planerne: Tanken har aldrig strejfet mig, men jeg synes, det er rigtigt fint. Jeg synes, han fortjener det. Så har folk et sted at gå hen. Operasangeren Jens-Christian Wandt er også begejstret for både statuen og oprettelsen af Kulturforeningen Søren Papes minde. Han var en nær bekendt af Søren Pape Poulsen. Jens-Christian Wandt sang i Viborg Domkirke ved den afdøde politikers bisættelse og var også på scenen på Viborg Teater sidste år, da der blev afholdt en jule-mindekoncert i Søren Pape Poulsens navn. Jeg synes, det er et rigtigt godt initiativ, siger han. Der er en tendens til, at når man er død, så bliver man faktisk relativt hurtigt glemt. Jeg synes, det er godt, at der er nogen, der gør noget som det her, mener Jens-Christian Wandt. Operasangeren fortæller også, at han igen i år vil stå for en julekoncert på Viborg Teater, og at overskuddet fra koncerten vil gå til den nye forening og til den kommende statue, som kunstneren Jim Lyngvild skal lave





