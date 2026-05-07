Minde om Befrielsen: Kampen mod Fascisme og Uretfærdighed Fortsætter

En omfattende gennemgang af markeringerne for Danmarks 81-års befrielse, hvor historiske minder om modstandskampen kombineres med nutidig kritik af global ulighed og fascisme.

Den 4. og 5. maj i dette år markerede en skelsættende begivenhed i den danske historie, da befolkningen samledes for at fejre det 81-års jubilæum for Danmarks befrielse fra den tyske besættelsesmagt.

Det var ikke blot en fejring af fortidens sejr, men en dyb refleksion over frihedens pris og det ansvar, vi bærer i dag. På Vesterbro, nærmere bestemt ved Halmtorvet, blev startskuddet givet til et traditionsrigt fakkeloptog, som blev arrangeret af det dedikerede 4. maj-initiativ. Atmosfæren var præget af en blanding af højtidelighed og kampgejst, mens flammerne fra faklerne lyste op i mørket og symboliserede håbet og modstanden.

Musikken fra sangeren Isam B tilføjede en kulturel dimension til begivenheden, og talerne fra diverse aktivister understregede, at kampen mod undertrykkelse aldrig stopper, selvom krigen mod nazismen sluttede for årtier siden. Ved Enghave Plads dannede faner og bannere en imponerende ramme, der modtog fakkeltoget i en kulmination af fællesskab og politisk bevidsthed, støttet af organisationer som 3F København og Fredsinitiativet.

Et af højdepunkterne i programmet var talen fra Morten Nielsen, kampagneleder for solidaritetsorganisationen Global Aktion, som formåede at bygge bro mellem fortidens lidelser og nutidens politiske udfordringer. Han delte en personlig og rystende fortælling om sin farfar, der vendte hjem i maj 1945 efter at være blevet befriet fra koncentrationslejren Stutthof af Den Røde Hær.

Fortællingen om de fysiske og psykiske ar, som farfaderen bar med sig, tjente som en barsk påmindelse om krigens rædsler og det håb om en bedre verden, der følgte i kølvandet på befrielsen. Desværre argumenterede Nielsen for, at denne drøm om en retfærdig verden ikke blev indfriet i den nuværende verdensorden. Han rettede en skarp kritik mod den globale elite, som han mente var villig til at ofre menneskerettigheder og demokratiske principper for at bevare deres egne privilegier.

Kritikken strakte sig over flere aktuelle kriser: fra koncentrationen af medier på få hænder, der underminerer den sande pressefrihed, til kriminaliseringen af solidaritet med det palæstinensiske folks kamp for frihed. Han påpegede det paradoksale i, at man i dag ser fascister marchere frit i europæiske hovedstæder, mens dem, der kæmper for retfærdighed, ofte bliver marginaliseret eller forfulgt.

Endvidere blev klimakrisen nævnt som det ultimative bevis på elitens ligegyldighed, hvor de fattigste lande betaler prisen for en rigmandsfest, de ikke selv var inviteret til. Markeringerne fortsatte den følgende dag, den 5. maj, hvor fokus skiftede til Christmas Møllers Plads. Her blev der afholdt en dybt bevægende mindehøjtidelighed ved monumentet for at ære de 76 modstandsfolk fra Amager Partisanernes Modstandsgruppe, kendt som AMPA, der ofrede deres liv i kampen mod besættelsesmagten.

Disse individer var ikke blot soldater, men borgere, der tog et aktivt valg om at kæmpe mod tyranniet, selv når oddsene var overvældende. Ved at mindes AMPA blev det tydeliggjort, at frihed ikke er noget, man får foræret, men noget man vinder og skal forsvare hver eneste dag. Arrangementet understregede vigtigheden af arbejderklassens og modstandsbevægelsens fælles historie.

Ved at koble mindet om de faldne med nutidens kamp mod ulighed og krig, blev deltagerne mindet om, at solidaritet er det stærkeste våben mod enhver form for fascisme. Det var en opfordring til at forblive vågen og kritisk over for magthaverne, så historien ikke gentager sig, og så principperne om menneskeværd og lighed bliver fundamentet for fremtidens samfund.

Gennem disse to dages markeringer blev det klart, at mindet om 1945 ikke blot handler om historie, men om en levende forpligtelse til at bekæmpe uretfærdighed i alle dens former





