Milliongevinst på Oddset: Roskilde-mand realiserer drømme

En mand fra Roskilde -området har oplevet en drømmegevinst på Oddset , der løber op i hele 1.499.808 kroner. Gevinsten er den største på Oddset i flere år og blev vundet på et spil med en indsats på blot 57 kroner.

Manden havde korrekt forudsagt udfaldet af 23 fodboldkampe, der blev spillet fra torsdag til lørdag i sidste uge. Det var dog tæt på, at han slet ikke vandt, da flere af kampene kun blev afgjort i sidste øjeblik. Især den sidste kamp på kuponen, Atletico Madrid mod Bilbao, var nervepirrende. Bilbao kom foran 1-0, men Atletico Madrid vendte kampen og vandt med 3-1, hvilket sikrede manden den store gevinst.

Manden, der foretrækker ikke at følge med i kampene live, opdagede først sin gevinst dagen efter, da han modtog en sms fra Danske Spil. Han havde været til konfirmation hele dagen og var så træt, at han gik i seng uden at tjekke resultaterne. Han beskriver, at han foretrækker at vente så længe som muligt med at se resultaterne, da det udskyder skuffelsen ved ikke at vinde.

Han indrømmer, at held spillede en stor rolle i gevinsten, men at der også skal forstand til. Han er nu fyldt med planer for, hvordan han vil bruge pengene.

Hans drøm er at overnatte i en suite på D’Angleterre i København, og han planlægger også at rejse og opleve verden, med fokus på smukke destinationer i Norden, som Hurtigruten langs de norske fjorde, Grønland med sine isbjerge, samt smukke steder i Sverige og Danmark som Lemvig, Vesterhavet, Bovbjerg Fyr og Hanstholt. Han overvejer også at hyre en indretningsarkitekt til at give sit hjem et løft, da han selv mangler fantasien til den slags.

Udover den store Oddset-gevinst er der også andre positive økonomiske nyheder for en række danskere. Mange danskere kan se frem til at modtage i gennemsnit 29.000 kroner ekstra. Derudover træder en ny ordning i kraft den 1. juni 2026, som vil gøre det gratis for 40.000 pensionister at benytte sig af en bestemt service. Samtidig opfordres landets bilister til at være opmærksomme på noget nyt, der snart vil kunne ses på vejene.

Den store gevinst på Oddset har skabt stor glæde hos vinderen, der beskriver, hvordan han lå vågen hele natten og drømte om rejser og luksus, da han opdagede sin gevinst. Han understreger, at det er vigtigt at nyde de gode ting i livet, og at pengene vil give ham mulighed for at gøre netop det. Han tilføjer med et smil, at der altid er nogen, der scorer i overtiden, og at held spiller en stor rolle i livet





